Адвокат Кокорина: Игроки «Зенита» не смогут посетить Александра в СИЗО

«Последний раз я посещала Александра в четверг, у него всё в норме и полном порядке. Посещать его могут родственники, как и положено по закону. Если его захотят посетить одноклубники, то они этого не смогут сделать. Это не предусмотрено законом», — сказала Стукалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.



Напомним, помимо Кокорина, в СИЗО в настоящий момент находятся его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий. По решению суда, молодые люди были заключены под стражу до 8 декабря.