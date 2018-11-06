Адвокат Кокорина: Игроки «Зенита» не смогут посетить Александра в СИЗО
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который в настоящий момент находится в СИЗО «Бутырка», рассказала о правилах посещения заключённых.
Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который в настоящий момент находится в СИЗО «Бутырка», рассказала о правилах посещения заключённых.
«Последний раз я посещала Александра в четверг, у него всё в норме и полном порядке. Посещать его могут родственники, как и положено по закону. Если его захотят посетить одноклубники, то они этого не смогут сделать. Это не предусмотрено законом», — сказала Стукалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
Напомним, помимо Кокорина, в СИЗО в настоящий момент находятся его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий. По решению суда, молодые люди были заключены под стражу до 8 декабря.