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17:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Адвокат Кокорина: Игроки «Зенита» не смогут посетить Александра в СИЗО

Татьяна Стукалова, адвокат нападающего «Зенита» Александра Кокорина, который в настоящий момент находится в СИЗО «Бутырка», рассказала о правилах посещения заключённых.

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Источник: РИА "Новости"

«Последний раз я посещала Александра в четверг, у него всё в норме и полном порядке. Посещать его могут родственники, как и положено по закону. Если его захотят посетить одноклубники, то они этого не смогут сделать. Это не предусмотрено законом», — сказала Стукалова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, помимо Кокорина, в СИЗО в настоящий момент находятся его младший брат Кирилл, полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев и их друг Александр Протасовицкий. По решению суда, молодые люди были заключены под стражу до 8 декабря.

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