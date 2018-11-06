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15:49 (мск), источник: ТАСС

ФК «Уфа» не обращался в «Зоркий» по поводу перехода тренера Юрана

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Клуб Олимп — Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) «Зоркий» не получал обращения от «Уфы» по возможному переходу в команду Российской премьер-лиги (РПЛ) главного тренера красногорского клуба Сергея Юрана. Об этом ТАСС сообщила генеральный директор подмосковного клуба Юлия Федина.

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Источник: РИА "Новости"

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила о том, что уже в среду Юран возглавит «Уфу».

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Сам специалист в разговоре с ТАСС заявил, что не комментирует эту информацию.

«Обращений от “Уфы” к нам не было. Ко мне Сергей Николаевич не обращался», — сказала Федина.

Юран возглавил «Зоркий» в прошлом году. Под его руководством клуб занял четвертое место в чемпионате ПФЛ в зоне «Центр». В нынешнем году «Зоркий» также занимает четвертое место, набрав в 16 матчах 30 очков. Ранее специалист входил в тренерский штаб «Спартака», также возглавлял в премьер-лиге «Шинник» и «Химки».

11 октября врио главы Башкирии стал бывший президент «Зоркого» Радий Хабиров.

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