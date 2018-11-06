ФК «Уфа» не обращался в «Зоркий» по поводу перехода тренера Юрана

Источник: РИА "Новости"

Ранее газета «Спорт-Экспресс» сообщила о том, что уже в среду Юран возглавит «Уфу».

Сам специалист в разговоре с ТАСС заявил, что не комментирует эту информацию.

«Обращений от “Уфы” к нам не было. Ко мне Сергей Николаевич не обращался», — сказала Федина.

Юран возглавил «Зоркий» в прошлом году. Под его руководством клуб занял четвертое место в чемпионате ПФЛ в зоне «Центр». В нынешнем году «Зоркий» также занимает четвертое место, набрав в 16 матчах 30 очков. Ранее специалист входил в тренерский штаб «Спартака», также возглавлял в премьер-лиге «Шинник» и «Химки».