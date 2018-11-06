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19:07 (мск), источник: ТАСС

Фернандо вернулся в общую тренировочную группу «Спартака»

ТАСС, 6 ноября. Бразильский футболист московского «Спартака» Фернандо приступил к занятиям в общей группе команды. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Полузащитник получил травму бедра в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс» (0:0), который прошел в Глазго 25 октября.

Следующий матч турнира «Спартак» вновь проведет против «Рейнджерс». Встреча пройдет в Москве 8 ноября.

После трех матчей в группе G испанский «Вильярреал» и «Рейнджерс» набрали по 5 очков, австрийский «Рапид» — 3, «Спартак» — 2.

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