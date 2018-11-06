Фернандо вернулся в общую тренировочную группу «Спартака»
ТАСС, 6 ноября. Бразильский футболист московского «Спартака» Фернандо приступил к занятиям в общей группе команды. Об этом сообщает
ТАСС, 6 ноября. Бразильский футболист московского «Спартака» Фернандо приступил к занятиям в общей группе команды. Об этом сообщает
Полузащитник получил травму бедра в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы с шотландским «Рейнджерс» (0:0), который прошел в Глазго 25 октября.
Следующий матч турнира «Спартак» вновь проведет против «Рейнджерс». Встреча пройдет в Москве 8 ноября.
После трех матчей в группе G испанский «Вильярреал» и «Рейнджерс» набрали по 5 очков, австрийский «Рапид» — 3, «Спартак» — 2.