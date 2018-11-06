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21:57 (мск), источник: ТАСС

Смородская: «Локомотив» не заключал фиктивных договоров со спонсорами в 2012—2015 годах

МОСКВА, 6 ноября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб «Локомотив» не подписывал соглашений с фиктивными спонсорами, чтобы обойти правила финансового фейр-плей Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в 2012—2015 годах. Об этом ТАСС заявила Ольга Смородская, занимавшая пост президента московского клуба в 2010—2016 годах.

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В 2014 году УЕФА открыл дело против «Локомотива» в связи с нарушениями клубом финансового фейр-плей. По оценкам УЕФА, на РЖД приходилось более 90% процентов всех спонсорских доходов «Локомотива», однако это сотрудничество не могло оцениваться так дорого. «Локомотив» согласился с этими выводами и пересмотрел структуру доходов, клуб привлек спонсорскую помощь со стороны компании «Финресурс». По данным Football Leaks, «Финресурс» являлась лишь посредником, а средства «Локомотиву» продолжала предоставлять РЖД.

«Ничего не было фальшивого, все реальное. “Финресурс” — это компания, которая была полноценным спонсором “Локомотива”, привлекала спонсоров, проходила все проверки», — сказала Смородская.

В мае 2015 года столичный клуб был оштрафован УЕФА на €5 млн (из них €3,5 млн — условно) за свои финансовые показатели в период с 2012 по 2015 год. «Футбольный клуб “Локомотив” близко не был к исключению из еврокубков. У нас было все сделано грамотно, и никаких оснований для беспокойства не было. У нас были одни из самых дорогих продаж в премьер-лиге, поэтому мы жили по средствам», — заявила Смородская.

Финансовый фейр-плей УЕФА направлен на улучшение общей финансовой стабильности европейского клубного футбола, а также на сохранение контроля над чрезмерными тратами. Согласно стратегии УЕФА, клубы должны быть безубыточными или стремиться к этому. В противном случае на них накладываются санкции вплоть до отстранения от еврокубков.

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