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6 ноября, источник: Р-Спорт

«Рига» приостановила переговоры с клубом РПЛ по тренеру Скрипнику

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Руководство латвийского футбольного клуба «Рига» временно приостановило переговоры с российским клубом премьер-лиги по поводу возможного перехода главного тренера рижской команды Виктора Скрипника, сообщил РИА Новости генеральный директор «Риги» Александр Пронин.

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«Рига» под руководством Скрипника победила в чемпионате Латвии и выиграла Кубок страны в 2018 году. Ранее Пронин заявил, что клуб готов отпустить тренера в российскую команду, с которой велись переговоры.

«Мы решили взять тайм-аут в переговорах с российским клубом. У нас долгосрочный контракт с главным тренером, после окончания чемпионата Латвии команда поедет на сбор на Кипр, где примет участие в турнире», — сказал Пронин по телефону.

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