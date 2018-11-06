«Рига» приостановила переговоры с клубом РПЛ по тренеру Скрипнику
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Руководство латвийского футбольного клуба «Рига» временно приостановило переговоры с российским клубом
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости, Сергей Астахов. Руководство латвийского футбольного клуба «Рига» временно приостановило переговоры с российским клубом
«Рига» под руководством Скрипника победила в чемпионате Латвии и выиграла Кубок страны в 2018 году. Ранее Пронин заявил, что клуб готов отпустить тренера в российскую команду, с которой велись переговоры.
«Мы решили взять