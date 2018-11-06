«Рига» приостановила переговоры с клубом РПЛ по тренеру Скрипнику

«Рига» под руководством Скрипника победила в чемпионате Латвии и выиграла Кубок страны в 2018 году. Ранее Пронин заявил, что клуб готов отпустить тренера в российскую команду, с которой велись переговоры.

«Мы решили взять тайм-аут в переговорах с российским клубом. У нас долгосрочный контракт с главным тренером, после окончания чемпионата Латвии команда поедет на сбор на Кипр, где примет участие в турнире», — сказал Пронин по телефону.