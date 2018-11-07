ЦСКА — «Зенит»: ждем судейский скандал. Кто ответит за назначение арбитра Москалева?

Источник: Спорт-Экспресс

Эксперт «СЭ» считает, что велика вероятность возникновения нового громкого скандала.

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Во вторник вечером РФС объявил список арбитров, назначенных на игры следующего тура премьер-лиги. Центральную игру — между ЦСКА и «Зенитом» — 11 ноября будет обслуживать бригада рефери во главе с Владимиром Москалевым.

Воронежец — один из немногих, кто вправе работать на играх «Зенита» с московскими командами. У нас не принято давать такие матчи арбитрам из Москвы и Санкт-Петербурга, даже если они входят в списки ФИФА. Тем самым исключается огромная группа квалифицированных рефери.

В их отсутствие теоретически можно назначать провинциальных судей: Станислава Васильева (Ижевск), Николая Волошина (Смоленск), Алексея Сухого (Люберцы), Романа Галимова (Улан-Удэ), Михаила Вилкова (Нижний Новгород), Сергея Иванова (Ростов-на-Дону), Виталия Мешкова, Евгения Турбина (оба — Дмитров), Владимира Москалева (Воронеж).

Список большой. Но только внешне. Васильев, Волошин, Сухой — малоопытны. У Галимова неудачный сезон со множеством ошибок. То же самое, причем уже не первый год, можно сказать о Турбине.

Вилков и Иванов ошибались в играх 13-го тура. Видимо, в этот раз глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров не решился дать назначения судьям с низкими оценками.

Получается выбор можно было делать между Мешковым и Москалевым.

«Зенит» — «Спартак»: воронежский рефери получил «единицу»

Признаюсь, люди из мира судейства и я сам предполагали, что выберут Мешкова. Трудно было отдать предпочтение кандидатуре Москалева.

Почему? Объяснение очень простое: Владимир не работал главным арбитром на играх чемпионата России больше двух месяцев.

Почему так долго? Объяснение есть. На данный момент — мое. ДСИ все это время молчал. Так вот, 2 сентября Москалев обслуживал игру «Зенит» — «Спартак» (0:0). И делал это с грубыми ошибками. Напомню их.

1. На 17-й минуте он не назначил пенальти в ворота зенитовцев после фола Ивановича на Педро Роше.

2. На 36-й минуте он не назначил пенальти в ворота спартаковцев после фола Фернанду на Дриусси.

3. На 83-й минуте он не вынес второе предупреждение спартаковцу Рассказову и не удалил его с поля.

Реакция Егорова

— В итоге оценка была неудовлетворительной, — сказал позднее глава ДСИ Егоров. — Наша оценка отрицательная, но с точки зрения профессиональной деятельности судья провел игру на хорошем уровне. Дискуссии бывают всегда. Я говорю об оценке в целом. После того матча все было спокойно, обсуждения начались позже. Что касается дискуссий по моменту с участием Фернанду, тут вопросов нет — пенальти. Что касается эпизода с Рошей — это фол по неосторожности и тоже пенальти.

Не знаю, что происходило внутри ДСИ, но, несмотря на слова о «хорошем уровне», Егоров перестал назначать Москалева на игры премьер-лиги. Вообще. Максимум — четыре матча резервным.

Но спустя два с лишним месяца — возвращение. Да еще какое! Один из главных поединков всего турнира!

Зачем?

Возникает логичный вопрос — зачем? Зачем идти на риск? Зачем допускать возможность нового скандала?

Два месяца без работы в элите, два месяца без практики на высшем уровне — огромный срок для любого рефери. Тем более для Москалева. Риск, что он ошибется, велик.