ЦСКА — «Зенит»: ждем судейский скандал. Кто ответит за назначение арбитра Москалева?
Матч 14-го тура чемпионата России доверили воронежскому судье Владимиру Москалеву. Чем грозит такое назначение?
Матч 14-го тура чемпионата России доверили воронежскому судье Владимиру Москалеву. Чем грозит такое назначение?
Эксперт «СЭ» считает, что велика вероятность возникновения нового громкого скандала.
Во вторник вечером РФС объявил список арбитров, назначенных на игры следующего тура
Воронежец — один из немногих, кто вправе работать на играх «Зенита» с московскими командами. У нас не принято давать такие матчи арбитрам из Москвы и
В их отсутствие теоретически можно назначать провинциальных судей: Станислава Васильева (Ижевск), Николая Волошина (Смоленск), Алексея Сухого (Люберцы), Романа Галимова (Улан-Удэ), Михаила Вилкова (Нижний Новгород), Сергея Иванова (Ростов-на-Дону), Виталия Мешкова, Евгения Турбина (оба — Дмитров), Владимира Москалева (Воронеж).
Список большой. Но только внешне. Васильев, Волошин, Сухой — малоопытны. У Галимова неудачный сезон со множеством ошибок. То же самое, причем уже не первый год, можно сказать о Турбине.
Вилков и Иванов ошибались в играх 13-го тура. Видимо, в этот раз глава департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) Александр Егоров не решился дать назначения судьям с низкими оценками.
Получается выбор можно было делать между Мешковым и Москалевым.
Признаюсь, люди из мира судейства и я сам предполагали, что выберут Мешкова. Трудно было отдать предпочтение кандидатуре Москалева.
Почему? Объяснение очень простое: Владимир не работал главным арбитром на играх чемпионата России больше двух месяцев.
Почему так долго? Объяснение есть. На данный момент — мое. ДСИ все это время молчал. Так вот, 2 сентября Москалев обслуживал игру «Зенит» — «Спартак» (0:0). И делал это с грубыми ошибками. Напомню их.
1. На 17-й минуте он не назначил пенальти в ворота зенитовцев после фола Ивановича на Педро Роше.
2. На 36-й минуте он не назначил пенальти в ворота спартаковцев после фола Фернанду на Дриусси.
3. На 83-й минуте он не вынес второе предупреждение спартаковцу Рассказову и не удалил его с поля.
— В итоге оценка была неудовлетворительной, — сказал позднее глава ДСИ Егоров. — Наша оценка отрицательная, но с точки зрения профессиональной деятельности судья провел игру на хорошем уровне. Дискуссии бывают всегда. Я говорю об оценке в целом. После того матча все было спокойно, обсуждения начались позже. Что касается дискуссий по моменту с участием Фернанду, тут вопросов нет — пенальти. Что касается эпизода с Рошей — это фол по неосторожности и тоже пенальти.
Не знаю, что происходило внутри ДСИ, но, несмотря на слова о «хорошем уровне», Егоров перестал назначать Москалева на игры
Но спустя два с лишним месяца — возвращение. Да еще какое! Один из главных поединков всего турнира!
Возникает логичный вопрос — зачем? Зачем идти на риск? Зачем допускать возможность нового скандала?
Два месяца без работы в элите, два месяца без практики на высшем уровне — огромный срок для любого рефери. Тем более для Москалева. Риск, что он ошибется, велик.
Так