Тренер «Уфы» выделил сильные стороны Сейдахмета и объяснил его нахождение в запасе
Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров рассказал, почему он не выпустил на поле в домашнем матче 13-го тура российской
Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров рассказал, почему он не выпустил на поле в домашнем матче 13-го тура российской
«Любого игрока, который у нас в запасе, мы планируем на игру в той или иной мере. В зависимости от того, как будет складываться матч.
Игра приобрела такой характер, что появилось много свободных зон и нам нужны были футболисты, которые могут туда бежать, и Бизяк, по нашему мнению, более адаптирован под это. Если же вспоминать матч с «Глазго Рейнджерс», когда соперник в своей штрафной оборонялся, вот там не хватало Сейдахмета, футболиста, который на маленьком промежутке может обыграть и обострить. Вполне возможно, что в следующих играх и Сейдахмет появится на поле, он очень прилично отыграл за свою сборную и на тренировках прилично выглядит", — передает слова наставника уфимцев «Реальное время».
В этом сезоне РПЛ Сейдахмет провел пока один матч — 15 сентября он вышел на 23 минуты в проигранной встрече с ЦСКА (0:3).
После 13 туров «Уфа» и «Крылья» идут в зоне стыковых матчей: самарцы с 14 очками занимают 13-е место, а уфимцы с 11 баллами располагаются на 14-й строчке из 16 клубов. Следующий матч команда Сейдахмета проведет 11 ноября, когда на своем поле примет московский «Спартак».