Текущие события
Футбол. Еврокубки
20:55
ЦСКА
Рома
Футбол. Еврокубки
20:55
Валенсия
Янг Бойз
Футбол. Еврокубки
23:00
Виктория Пл
Реал
Футбол. Еврокубки
23:00
Бавария
АЕК
Футбол. Еврокубки
23:00
Бенфика
Аякс
Футбол. Еврокубки
23:00
Лион
Хоффенхайм
Футбол. Еврокубки
23:00
Манчестер Сити
Шахтер Д
Футбол. Еврокубки
23:00
Ювентус
Манчестер Юнайтед
Футбол. Еврокубки
6.11
Порту4
Локомотив1
Футбол. Еврокубки
6.11
Атлетико2
Боруссия Д0
Футбол. Еврокубки
6.11
Тоттенхэм Хотспур2
ПСВ1
Футбол. Еврокубки
6.11
Интер1
Барселона1
Футбол. Еврокубки
6.11
Наполи1
ПСЖ1
Футбол. Еврокубки
6.11
Шальке-042
Галатасарай0
Все события
Фоторепортажи
13«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в Лондоне
16Просто очень хороший год ЦСКА. Кто сможет повторить?
10:14 (мск), источник: Vesti.kz

Тренер «Уфы» выделил сильные стороны Сейдахмета и объяснил его нахождение в запасе

Главный тренер «Уфы» Сергей Томаров рассказал, почему он не выпустил на поле в домашнем матче 13-го тура российской премьер-лиги против «Крыльев Советов» (1:2) нападающего сборной Казахстана Еркебулана Сейдахмета.

Наверх

«Любого игрока, который у нас в запасе, мы планируем на игру в той или иной мере. В зависимости от того, как будет складываться матч.

Читайте также
ФК «Уфа» не обращался в «Зоркий» по поводу перехода тренера Юрана

Игра приобрела такой характер, что появилось много свободных зон и нам нужны были футболисты, которые могут туда бежать, и Бизяк, по нашему мнению, более адаптирован под это. Если же вспоминать матч с «Глазго Рейнджерс», когда соперник в своей штрафной оборонялся, вот там не хватало Сейдахмета, футболиста, который на маленьком промежутке может обыграть и обострить. Вполне возможно, что в следующих играх и Сейдахмет появится на поле, он очень прилично отыграл за свою сборную и на тренировках прилично выглядит", — передает слова наставника уфимцев «Реальное время».

В этом сезоне РПЛ Сейдахмет провел пока один матч — 15 сентября он вышел на 23 минуты в проигранной встрече с ЦСКА (0:3).

После 13 туров «Уфа» и «Крылья» идут в зоне стыковых матчей: самарцы с 14 очками занимают 13-е место, а уфимцы с 11 баллами располагаются на 14-й строчке из 16 клубов. Следующий матч команда Сейдахмета проведет 11 ноября, когда на своем поле примет московский «Спартак».

Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
Обошли "Автомобилист" и СКА, или как "Барыс" от Андрея Скабелки оказался лучшим в КХЛ
«Локомотив» лишился шансов на выход в плей-офф Лиги чемпионов
Аршавин обошел «звездных» одноклубников по полезности на поле
Разборки в Ванкувере: российская молодежка отомстила канадцам
На какой из российских клубов ставить в еврокубках
«Тампа» обыграла «Эдмонтон» в матче НХЛ. Кучеров набрал три очка
Раскрыт гарантированный гонорар Мейвезера за бой со звездой ММА
Гол и две передачи Ковальчука помогли выиграть «Лос-Анджелесу»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь