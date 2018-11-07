Тренер «Уфы» выделил сильные стороны Сейдахмета и объяснил его нахождение в запасе

«Любого игрока, который у нас в запасе, мы планируем на игру в той или иной мере. В зависимости от того, как будет складываться матч.

Игра приобрела такой характер, что появилось много свободных зон и нам нужны были футболисты, которые могут туда бежать, и Бизяк, по нашему мнению, более адаптирован под это. Если же вспоминать матч с «Глазго Рейнджерс», когда соперник в своей штрафной оборонялся, вот там не хватало Сейдахмета, футболиста, который на маленьком промежутке может обыграть и обострить. Вполне возможно, что в следующих играх и Сейдахмет появится на поле, он очень прилично отыграл за свою сборную и на тренировках прилично выглядит", — передает слова наставника уфимцев «Реальное время».