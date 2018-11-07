Минспорт РФ ищет варианты поддержки для футбольных клубов «Анжи» и «Амкар»

Источник: РИА "Новости"

«Это является предметом нашего внимания вместе с Российским футбольным союзом, экономика клубов — очень непростой вопрос, поэтому надеемся на то, что найдем какой-то вариант или решение для клуба с большой историей. Например, “Анжи” для Дагестана является системообразующим клубом, “Амкар” — [клуб] с историей, будем думать, что с этим делать. Но это не только социальный, но и коммерческий проект, поэтому менеджменту клуба нужно думать все-таки о финансовой составляющей. Если они не могут содержать клуб в высшей лиге, ФНЛ [Футбольная национальная лига] есть…», — сказал он.

По его словам, факты появления финансовых проблем у крупных российских футбольных клубов «очень настораживают». «Конечно, нужно рассчитывать свои силы, рассчитывать свои бюджеты при покупке игроков, при реализации хозяйственной деятельности. Есть разные примеры, есть примеры финансово успешных клубов, экономически успешных», — добавил министр.

В начале сезона руководство «Анжи» обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. По данным на конец августа текущего года, общий долг «Анжи» составляет порядка 260 млн рублей.

Футбольный клуб «Амкар» 6 ноября Арбитражным судом Пермского края был признан банкротом, в отношении него введено конкурсное производство на шесть месяцев. «Амкар» прекратил свое существование из-за проблем с финансированием в июне. С заявлением о признании футбольного клуба банкротом в суд обратился совет директоров пермского «Амкара».