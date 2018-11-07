Кириченко назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Уфа»

Отмечается, что 36-летний специалист сам подал прошение об отставке.
В турнирной таблице текущего чемпионата России «Уфа» занимает 15-е место, набрав в 13 матчах 11 очков.
«Футбольный клуб “Уфа” благодарит Томарова за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм», — говорится в сообщении.
Томаров возглавил «Уфу» в июне текущего года, он сменил на этом посту Сергея Семака, который был назначен главным тренером санкт-петербургского «Зенита». Томаров с 2011 года входил в тренерский штаб «Уфы». В текущем сезоне клуб преодолел два круга квалификации Лиги Европы, но уступил в раунде плей-офф шотландскому «Рейнджерс», не сумев пробиться в групповой этап турнира.
Кириченко с июня 2018 года входил в тренерский штаб «Уфы». Ранее он работал в тренерском штабе «Ростова» (2014−2017), когда командой руководил Курбан Бердыев, в 2016 году Кириченко исполнял обязанности главного тренера клуба. Под его руководством «Ростов» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Позднее специалист вошел в тренерский штаб Леонида Кучука, а после отставки Кучука в декабре 2017 года Кириченко вновь был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ростова».