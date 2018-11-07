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13:30 (мск), источник: ТАСС

Кириченко назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Уфа»

ТАСС, 7 ноября. Футбольный клуб «Уфа» объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Сергеем Томаровым, исполняющим обязанности назначен Дмитрий Кириченко. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 36-летний специалист сам подал прошение об отставке.

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В турнирной таблице текущего чемпионата России «Уфа» занимает 15-е место, набрав в 13 матчах 11 очков.

«Футбольный клуб “Уфа” благодарит Томарова за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм», — говорится в сообщении.

Томаров возглавил «Уфу» в июне текущего года, он сменил на этом посту Сергея Семака, который был назначен главным тренером санкт-петербургского «Зенита». Томаров с 2011 года входил в тренерский штаб «Уфы». В текущем сезоне клуб преодолел два круга квалификации Лиги Европы, но уступил в раунде плей-офф шотландскому «Рейнджерс», не сумев пробиться в групповой этап турнира.

Кириченко с июня 2018 года входил в тренерский штаб «Уфы». Ранее он работал в тренерском штабе «Ростова» (2014−2017), когда командой руководил Курбан Бердыев, в 2016 году Кириченко исполнял обязанности главного тренера клуба. Под его руководством «Ростов» впервые в своей истории вышел в групповой этап Лиги чемпионов. Позднее специалист вошел в тренерский штаб Леонида Кучука, а после отставки Кучука в декабре 2017 года Кириченко вновь был назначен исполняющим обязанности главного тренера «Ростова».

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