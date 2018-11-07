Кириченко назначен исполняющим обязанности главного тренера ФК «Уфа»

Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что 36-летний специалист сам подал прошение об отставке.

В турнирной таблице текущего чемпионата России «Уфа» занимает 15-е место, набрав в 13 матчах 11 очков.

«Футбольный клуб “Уфа” благодарит Томарова за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм», — говорится в сообщении.

Томаров возглавил «Уфу» в июне текущего года, он сменил на этом посту Сергея Семака, который был назначен главным тренером санкт-петербургского «Зенита». Томаров с 2011 года входил в тренерский штаб «Уфы». В текущем сезоне клуб преодолел два круга квалификации Лиги Европы, но уступил в раунде плей-офф шотландскому «Рейнджерс», не сумев пробиться в групповой этап турнира.