Российский клуб Еркебулана Сейдахмета уволил главного тренера

36-летний специалист возглавил «Уфу» в июне нынешнего года. Под его руководством команда дебютировала в Лиге Европы, где преодолела два квалификационных раунда, одержала одну победу, сыграла четыре ничьих и потерпела одно поражение. В чемпионате России уфимцы под руководством Томарова провели 13 матчей, в которых лишь дважды одержали победы, потерпели шесть поражений и пять раз сыграли вничью.