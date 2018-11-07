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14:30 (мск), источник: Vesti.kz

Российский клуб Еркебулана Сейдахмета уволил главного тренера

Руководство «Уфы», за которую выступает нападающий сборной Казахстана Еркебулан Сейдахмет, приняло прошение Сергея Томарова об отставке с занимаемой должности, сообщается на сайте клуба.

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Исполняющим обязанности главного тренера назначен Дмитрий Кириченко.

«Футбольный клуб “Уфа” благодарит Сергея Томарова за проделанную работу, за вклад в развитие уфимского футбола и высокий профессионализм», — говорится в сообщении клуба.

Во время загрузки произошла ошибка.

36-летний специалист возглавил «Уфу» в июне нынешнего года. Под его руководством команда дебютировала в Лиге Европы, где преодолела два квалификационных раунда, одержала одну победу, сыграла четыре ничьих и потерпела одно поражение. В чемпионате России уфимцы под руководством Томарова провели 13 матчей, в которых лишь дважды одержали победы, потерпели шесть поражений и пять раз сыграли вничью.

В этом сезоне РПЛ Сейдахмет провел пока один матч — 15 сентября он вышел на 23 минуты в проигранной встрече с ЦСКА (0:3).

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