Томаров продолжит работу в системе «Уфы»

Источник: РИА "Новости"

В среду «Уфа» объявила об уходе 36-летнего Томарова со своего поста. Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Дмитрий Кириченко.

«Могу сказать, что он никуда не уходит, остается в системе клуба, — сказал Газизов. — Сейчас он уйдет в заслуженный отпуск, а после новогодних праздников приступит к новым обязанностям. Его работа будет связана с развитием футбола, детали объявим позже».