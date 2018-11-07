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14:45 (мск), источник: ТАСС

Томаров продолжит работу в системе «Уфы»

ТАСС, 7 ноября. Бывший главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Томаров продолжит работу в клубной системе. Об этом сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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Источник: РИА "Новости"

В среду «Уфа» объявила об уходе 36-летнего Томарова со своего поста. Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Дмитрий Кириченко.

«Могу сказать, что он никуда не уходит, остается в системе клуба, — сказал Газизов. — Сейчас он уйдет в заслуженный отпуск, а после новогодних праздников приступит к новым обязанностям. Его работа будет связана с развитием футбола, детали объявим позже».

Во время загрузки произошла ошибка.

Томаров возглавил «Уфу» в июне текущего года, он сменил на этом посту Сергея Семака, который был назначен главным тренером санкт-петербургского «Зенита». Томаров с 2011 года входил в тренерский штаб «Уфы». В текущем сезоне клуб преодолел два круга квалификации Лиги Европы, но уступил в раунде плей-офф шотландскому «Рейнджерс», не сумев пробиться в групповой этап турнира. В таблице текущего чемпионата России «Уфа» занимает 15-е место, набрав в 13 матчах 11 очков.

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