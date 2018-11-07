Томаров продолжит работу в системе «Уфы»
ТАСС, 7 ноября. Бывший главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Томаров продолжит работу в клубной системе. Об этом сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, слова которого приводит
ТАСС, 7 ноября. Бывший главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Томаров продолжит работу в клубной системе. Об этом сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов, слова которого приводит
В среду «Уфа» объявила об уходе 36-летнего Томарова со своего поста. Исполняющим обязанности главного тренера клуба назначен Дмитрий Кириченко.
«Могу сказать, что он никуда не уходит, остается в системе клуба, — сказал Газизов. — Сейчас он уйдет в заслуженный отпуск, а после новогодних праздников приступит к новым обязанностям. Его работа будет связана с развитием футбола, детали объявим позже».
Томаров возглавил «Уфу» в июне текущего года, он сменил на этом посту Сергея Семака, который был назначен главным тренером