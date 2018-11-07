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14:48 (мск), источник: ТАСС

Никола Влашич признан лучшим игроком 13-го тура РПЛ

МОСКВА, 7 ноября. /ТАСС/. Полузащитник ЦСКА Никола Влашич признан лучшим футболистом 13-го тура чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Источник: РИА "Новости"

В минувшем туре армейцы встречались в гостях с московским «Динамо». Игра завершилась со счетом 0:0. Хорватский полузащитник провел на поле весь матч.

В голосовании за лучшего игрока тура 21-летний Влашич набрал 4120 голосов (26,83%). Он опередил полузащитника московского «Локомотива» Антона Миранчука, забившего два мяча в домашней игре с тульским «Арсеналом» (3:1). За российского футболиста было отдано 4085 голосов (26,6%).

Голосование болельщиков проходит в официальной группе лиги в социальной сети «ВКонтакте» совместно с «Матч ТВ».

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Влашич во второй раз признан лучшим игроком тура РПЛ в текущем сезоне.

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