Защитник «Рубина» дисквалифицирован на два матча за удар игрока «Оренбурга»

Произошло это на 87-й минуте матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (0:1).

«Сорокин вышел на связь по скайпу, а также на заседании был юрист клуба. Сорокин прислал письмо с извинениями. КДК приняла решение дисквалифицировать Сорокина на 2 матча чемпионата России по футболу», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц.