Защитник «Рубина» дисквалифицирован на два матча за удар игрока «Оренбурга»
КДК Российского футбольного союза (РФС) вынесло решение по делу игрока казанского «Рубина» Егора Сорокина, сообщает Sport24.
КДК Российского футбольного союза (РФС) вынесло решение по делу игрока казанского «Рубина» Егора Сорокина, сообщает Sport24.
Напомним, футболист получил красную карточку за удар ногой соперника шипами в область голени.
Произошло это на 87-й минуте матча 13-го тура Российской
«Сорокин вышел на связь по скайпу, а также на заседании был юрист клуба. Сорокин прислал письмо с извинениями. КДК приняла решение дисквалифицировать Сорокина на 2 матча чемпионата России по футболу», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц.
Таким образом Сорокин не поможет «Рубину» в матчах против московского «Локомотива» 11 ноября и махачкалинским «Анжи» 24 ноября.