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16:56 (мск), источник: Газета.Ру

Защитник «Рубина» дисквалифицирован на два матча за удар игрока «Оренбурга»

КДК Российского футбольного союза (РФС) вынесло решение по делу игрока казанского «Рубина» Егора Сорокина, сообщает Sport24.

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Источник: РИА "Новости"

Напомним, футболист получил красную карточку за удар ногой соперника шипами в область голени.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 13, 5.11.2018, 14:00
Оренбург
1Рубин0

Произошло это на 87-й минуте матча 13-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Оренбургом» (0:1).

«Сорокин вышел на связь по скайпу, а также на заседании был юрист клуба. Сорокин прислал письмо с извинениями. КДК приняла решение дисквалифицировать Сорокина на 2 матча чемпионата России по футболу», — сообщил глава КДК Артур Григорьянц.

Таким образом Сорокин не поможет «Рубину» в матчах против московского «Локомотива» 11 ноября и махачкалинским «Анжи» 24 ноября.

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