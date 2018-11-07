Дмитрий Кириченко попробует в «Уфе»

Источник: Коммерсантъ

Главный тренер футбольного клуба «Уфа» Сергей Томаров подал в отставку. Исполнять его обязанности будет Дмитрий Кириченко, который попытается поднять команду с предпоследнего места в турнирной таблице чемпионата России. Не исключено, что при условии хороших результатов в ближайших турах 41-летний Кириченко, двукратный (2002, 2005) лучший снайпер чемпионата России, впервые будет назначен полноправным главным тренером клуба Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Футбольному клубу «Уфа» не привыкать к отставкам главных тренеров. За четыре с небольшим года с тех пор, как башкирская команда пробилась в высший дивизион российского футбола, они менялись уже пять раз, причем в 2016 году — трижды. Тогда «Уфу» и возглавил Сергей Семак, под руководством которого она в прошлом сезоне заняла высшее в своей истории шестое место в чемпионате России и по причине расформирования «Тосно», новоиспеченного обладателя Кубка России, даже получила право выступить в Лиге Европы. Однако затем Сергей Семак перешел в «Зенит», и на его место был назначен 36-летний Сергей Томаров.

Именно с его именем теперь будет связан дебют «Уфы» в еврокубках, где она выглядела вполне достойно, прошла два отборочных раунда в Лиге Европы и едва не одолела на стадии play-off по сумме двух матчей шотландский «Рейнджерс». Однако выступление на два фронта оказалось «Уфе» не под силу.

В чемпионате России после 13 туров «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место, выиграв лишь два матча и набрав всего 11 очков. В связи с этим, очевидно, Сергей Томаров и написал заявление об отставке.

При этом исполнять его обязанности, как сообщает официальный сайт «Уфы», будет 41-летний Дмитрий Кириченко, входивший в тренерский штаб с начала сезона.

«Я думаю — да, но пока рано об этом говорить, — ответил генеральный директор “Уфы” Шамиль Газизов на вопрос “РИА Новости”, будет ли Кириченко утвержден в должности главного тренера в будущем.— Мы просто побеседовали с Дмитрием Сергеевичем о данной работе. Разговоров о контракте не было. К этому мы, думаю, еще придем. У Кириченко должно все получиться. Он знает все процессы, которые происходят в команде. Ситуация сложная, но наш клуб проходил такие ситуации, и не раз. Я уверен, что мы достойно пройдем эту ситуацию».

Отметим, что Кириченко, который в составе ЦСКА выигрывал чемпионат и Кубок России, а также дважды (2002, 2005) становился лучшим бомбардиром национального первенства, уже имеет опыт работы в качестве и. о. главного тренера клуба РПЛ.

В 2016 и 2017 годах он занимал такую должность в «Ростове».

Более того, именно под его руководством «Ростов» вышел в групповой этап Лиги чемпионов. С «Уфой» же теперь он для начала попробует 11 ноября обыграть «Спартак», который, кстати, на данный момент также возглавляет и. о. главного тренера — испанец Рауль Рианчо.