«Уфа» представила новый талисман
«Уфа» сегодня, 8 ноября, представила в социальной сети свой новый талисман.
«Уфа» сегодня, 8 ноября, представила в социальной сети свой новый талисман.
Он представлен в виде пчелы в клубных цветах.
После 13 туров команда занимает 15-е место в турнирной таблице Российской
Главный тренер команды Сергей Томаров покинул свой пост. Его место занял Дмитрий Кириченко, который ранее работал в штабе специалиста. Новый тренер уже успел провести первую тренировку с «Уфой», которая состоялась накануне, 7 ноября, на стадионе «Нефтяник».