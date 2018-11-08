Кокорина и Мамаева лишили спортивных привилегий в СИЗО

Источник: РИА "Новости"

Администрация изолятора объявила игрокам, что им разрешено посещать спортзал лишь два раза в неделю вместо пяти. По словам представителей СИЗО, данное ограничение вызвано тем, что остальным заключенным, желающим тренироваться, не хватало на это времени из-за футболистов. Мамаев и Кокорин, как сообщают правозащитники, обеспокоены тем, что им не удастся поддерживать форму, находясь в заключении.

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23 октября стало известно, что у Мамаева и Кокорина появилась возможность тренироваться в СИЗО. Футболистам разрешили посещать спортивный зал по очереди.

Футболисты являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои». Оба игрока пробудут в СИЗО минимум до 8 декабря.