Подруга Кокорина: Александру ограничили поступления посылок с едой в СИЗО

«Знаю, что в больших количествах ребятам приходят посылки. Александру в какой-то момент ограничили поступления посылок с едой и подарками, поскольку существует лимит. Им поступают и письма от поклонников в огромных количествах. У ребят все хорошо, с ними все в порядке, но сложилась неприятная ситуация с посещением спортзала (футболистам ограничили право посещения спортзала до двух раз в неделю). Что касается посылок, то Александру их пришло очень много. Лимит был превышен в конце октября, и тогда было сказано, что получать он их сможет уже с начала ноября», — сказала Шишканова по телефону.