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10:01 (мск), источник: Р-Спорт

Подруга Кокорина: Александру ограничили поступления посылок с едой в СИЗО

С. -ПЕТЕРБУРГ, 8 ноя — РИА Новости, Тарас Барабаш. Спортивный менеджер и давняя подруга Александра Кокорина Дарья Шишканова сообщила РИА Новости, что в определенный момент футболисту петербургского «Зенита» ограничили поступления посылок с едой в СИЗО.

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Источник: РИА "Новости"

«Знаю, что в больших количествах ребятам приходят посылки. Александру в какой-то момент ограничили поступления посылок с едой и подарками, поскольку существует лимит. Им поступают и письма от поклонников в огромных количествах. У ребят все хорошо, с ними все в порядке, но сложилась неприятная ситуация с посещением спортзала (футболистам ограничили право посещения спортзала до двух раз в неделю). Что касается посылок, то Александру их пришло очень много. Лимит был превышен в конце октября, и тогда было сказано, что получать он их сможет уже с начала ноября», — сказала Шишканова по телефону.

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Две потасовки с участием футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева произошли 8 октября.

Сначала, по данным следствия, Мамаев, Кокорин, его брат Кирилл и их друзья избили водителя одной из ведущих Первого канала, а потом в кафе — главу департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ (разработчик президентских автомобилей Aurus) Сергея Гайсина.

Тверской суд Москвы отправил под арест до 8 декабря обоих футболистов, а также брата Кокорина Кирилла и их друга. Уголовное дело возбуждено по статьям «Хулиганство в составе группы лиц» и «Побои». Санкция только статьи «Хулиганство» предполагает до семи лет заключения.

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