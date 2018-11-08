«Либо вы с нами, либо уходите». «Спартак» может уехать из России в Суперлигу

Источник: РИА "Новости"

Терпение ведущих европейских клубов лопнуло. «Реалу», «Ювентусу», «ПСЖ» и другим надоело тратить сотни миллионов евро на покупку игроков, чтобы деньги на аудитории, которую они собирают, зарабатывали хитрые швейцарские функционеры из ФИФА и УЕФА. Больше всех текущее положение дел надоело «Баварии».

Супер-пупер-лига

Решение, хоть оно и не оригинально, придумал и начал воплощать президент мюнхенского клуба Карл-Хайнц Руммениге. Именно он растормошил руководство 11 богатейших и крупнейших клубов Европы и договорился с ним подписать соглашение о намерениях создать Суперлигу — отдельный турнир для самых крутых клубов Старого Света, к которому не будут иметь никакого отношения ни УЕФА, ни ФИФА.

На протяжении нескольких лет велись тайные переговоры между владельцами команд. В итоге получился вполне оформившийся проект: лига из 18 команд, 17 из которых будут постоянными членами и еще один клуб — на временной основе. Не исключается и создание параллельного турнира для других крупных клубов Европы, победители которого будут отправляться в Суперлигу.

Пока во всем этом участвуют зачинщики: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Реал» и «Барселона», «Ювентус» и «Милан», а также «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». К ним должны присоединиться «Интер», «Рома», «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Марсель» и еще один загадочный клуб.

Телек решает

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Зарабатывать Суперлига планирует на рекламе. Если УЕФА ставит во главу угла таблицу коэффициентов, учитывающую результаты команд за последние пять сезонов, то Суперлига планирует опереться на другой показатель — на телевизионные рейтинги. Логика проста — чем выше рейтинги, тем больше людей смотрят трансляции, тем больше рекламодатели готовы платить за эфирное время до, после, а также в перерывах матчей, а также за рекламные площадки на стадионе и вокруг арен.

18-й командой планируют сделать клуб из России, Турции или Португалии. Одним из первых кандидатов наверняка будет наша страна — огромное государство с развитой телевизионной системой, более чем 140-миллионным населением, давними спортивными традициями, футбольным бумом на волне ЧМ-2018 и нефтегазовыми спонсорами, готовыми вкладываться в спонсорские проекты по типу сотрудничества «Газпрома» с Лигой чемпионов. Первым кандидатом в нашей стране на вступление в Суперлигу таким образом можно считать…

Нет, не «Зенит», как вы могли бы подумать — не самый богатый клуб России. Сколько бы «Зенит» ни хвастался своими формальными цифрами опросов и количеством подписчиков в социальных сетях, телевизионные рейтинги показывают, что в нашей стране гораздо охотнее смотрят матчи «Спартака». Поэтому и первый кандидат на попадание в Суперлигу на основании телерейтингов — именно «Спартак».

Все выглядит замечательно: Суперлига — как альтернатива Лиге чемпионов, возможность заработать до 500 млн евро за сезон вместо 50−100 млн максимум при нынешней системе, но…

Вместо, а не вместе

Суперлига при всей своей похожести на Лигу чемпионов не будет ей тождественна. Ведущие европейские клубы планируют участие в этом турнире не вместе с национальными чемпионатами, как это происходит сейчас, а вместо них — на протяжении 34 недель, каждые вторник-среду и субботу.

Документы из Football Leaks свидетельствуют, что «Бавария» уже обращалась в крупную адвокатскую контору с просьбой проработать возможность выхода из бундеслиги, а также перспективу отвечать отказом на вызов футболистов в национальные сборные. Выходит и условному «Спартаку», если его вдруг позовут «большие дяди» и он захочет играть в их «песочнице», придется отказаться от участия в чемпионате России. При этом условному «Спартаку» вряд ли гарантируют постоянное членство в Суперлиге. И что красно-белым делать через сезон, когда «дяди» их прогонят, а РПЛ — не примет обратно?

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Это — лишь один из минусов проекта под названием Суперлига. Другой минус — полная оторванность от системы УЕФА, который объединяет под своим крылом не только клубы, но и национальные команды, проводя чемпионаты Европы и отборочные турниры к чемпионатам мира.

Президент ФИФА Джанни Инфантино, ранее занимавший высокий пост в УЕФА, долгое время усердно не обращал внимание на разговоры о Суперлиге, но не смог не прокомментировать перспективу создания турнира, когда были опубликованы конкретные документы:

— Либо вы с нами, либо уходите. Этот тезис включает в себя всё. Игроки, которые будут выступать в Суперлиге, не смогут играть в международных турнирах, таких как чемпионат мира и чемпионат Европы, — приводит слова Инфантино информационное агентство АР.

Понятно, что УЕФА с ФИФА будут отстаивать свои интересы до конца, но запрет, а участие футболистов Суперлиги в матчах национальных сборных — нарушение всех известных свобод игроков. На момент вызова в сборные они ведь перестают иметь всякое отношение к клубам, становясь полноценными игроками национальных команд.

Тем не менее, угрозы выглядит вполне реально. Для многих футболистов, играющих в клубах-организаторах Суперлиги это будет серьезной проблемой. Они встанут перед выбором — деньги или национальная идентичность и мечта выиграть чемпионат мира. И поверьте, далеко не все выберут еще большие деньги по сравнению с теми громадными суммами, которые они и так зарабатывают.

Сюр и смех

На первый взгляд проект выглядит сюрреалистично и даже забавно. Но им занимаются серьезные люди. И это уже попахивает настоящей революцией и войной, которой еще не видел футбол. Если его все же реализуют, футбол, каким мы его знаем, прекратит свое существование. Естественно речь не о воротах, поле и мяче, а о чемпионатах мира, национальных первенствах, трансферных окнах и кубках с товарищескими матчами.