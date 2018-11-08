«Либо вы с нами, либо уходите». «Спартак» может уехать из России в Суперлигу
Европейские клубы планируют создать свой турнир с огромным призовым фондом и без УЕФА.
Европейские клубы планируют создать свой турнир с огромным призовым фондом и без УЕФА.
Терпение ведущих европейских клубов лопнуло. «Реалу», «Ювентусу», «ПСЖ» и другим надоело тратить сотни миллионов евро на покупку игроков, чтобы деньги на аудитории, которую они собирают, зарабатывали хитрые швейцарские функционеры из ФИФА и УЕФА. Больше всех текущее положение дел надоело «Баварии».
Решение, хоть оно и не оригинально, придумал и начал воплощать президент мюнхенского клуба
На протяжении нескольких лет велись тайные переговоры между владельцами команд. В итоге получился вполне оформившийся проект: лига из 18 команд, 17 из которых будут постоянными членами и еще один клуб — на временной основе. Не исключается и создание параллельного турнира для других крупных клубов Европы, победители которого будут отправляться в Суперлигу.
Пока во всем этом участвуют зачинщики: «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» и «Арсенал», «Реал» и «Барселона», «Ювентус» и «Милан», а также «Пари Сен-Жермен» и «Бавария». К ним должны присоединиться «Интер», «Рома», «Атлетико», дортмундская «Боруссия», «Марсель» и еще один загадочный клуб.
Зарабатывать Суперлига планирует на рекламе. Если УЕФА ставит во главу угла таблицу коэффициентов, учитывающую результаты команд за последние пять сезонов, то Суперлига планирует опереться на другой показатель — на телевизионные рейтинги. Логика проста — чем выше рейтинги, тем больше людей смотрят трансляции, тем больше рекламодатели готовы платить за эфирное время до, после, а также в перерывах матчей, а также за рекламные площадки на стадионе и вокруг арен.
18-й командой планируют сделать клуб из России, Турции или Португалии. Одним из первых кандидатов наверняка будет наша страна — огромное государство с развитой телевизионной системой, более чем 140-миллионным населением, давними спортивными традициями, футбольным бумом на волне ЧМ-2018 и нефтегазовыми спонсорами, готовыми вкладываться в спонсорские проекты по типу сотрудничества «Газпрома» с Лигой чемпионов. Первым кандидатом в нашей стране на вступление в Суперлигу таким образом можно считать…
Нет, не «Зенит», как вы могли бы подумать — не самый богатый клуб России. Сколько бы «Зенит» ни хвастался своими формальными цифрами опросов и количеством подписчиков в социальных сетях, телевизионные рейтинги показывают, что в нашей стране гораздо охотнее смотрят матчи «Спартака». Поэтому и первый кандидат на попадание в Суперлигу на основании телерейтингов — именно «Спартак».
Все выглядит замечательно: Суперлига — как альтернатива Лиге чемпионов, возможность заработать до 500 млн евро за сезон вместо 50−100 млн максимум при нынешней системе, но…
Суперлига при всей своей похожести на Лигу чемпионов не будет ей тождественна. Ведущие европейские клубы планируют участие в этом турнире не вместе с национальными чемпионатами, как это происходит сейчас, а вместо них — на протяжении 34 недель, каждые
Документы из Football Leaks свидетельствуют, что «Бавария» уже обращалась в крупную адвокатскую контору с просьбой проработать возможность выхода из бундеслиги, а также перспективу отвечать отказом на вызов футболистов в национальные сборные. Выходит и условному «Спартаку», если его вдруг позовут «большие дяди» и он захочет играть в их «песочнице», придется отказаться от участия в чемпионате России. При этом условному «Спартаку» вряд ли гарантируют постоянное членство в Суперлиге. И что
Это — лишь один из минусов проекта под названием Суперлига. Другой минус — полная оторванность от системы УЕФА, который объединяет под своим крылом не только клубы, но и национальные команды, проводя чемпионаты Европы и отборочные турниры к чемпионатам мира.
Президент ФИФА Джанни Инфантино, ранее занимавший высокий пост в УЕФА, долгое время усердно не обращал внимание на разговоры о Суперлиге, но не смог не прокомментировать перспективу создания турнира, когда были опубликованы конкретные документы:
— Либо вы с нами, либо уходите. Этот тезис включает в себя всё. Игроки, которые будут выступать в Суперлиге, не смогут играть в международных турнирах, таких как чемпионат мира и чемпионат Европы, — приводит слова Инфантино информационное агентство АР.
Понятно, что УЕФА с ФИФА будут отстаивать свои интересы до конца, но запрет, а участие футболистов Суперлиги в матчах национальных сборных — нарушение всех известных свобод игроков. На момент вызова в сборные они ведь перестают иметь всякое отношение к клубам, становясь полноценными игроками национальных команд.
Тем не менее, угрозы выглядит вполне реально. Для многих футболистов, играющих в
На первый взгляд проект выглядит сюрреалистично и даже забавно. Но им занимаются серьезные люди. И это уже попахивает настоящей революцией и войной, которой еще не видел футбол. Если его все же реализуют, футбол, каким мы его знаем, прекратит свое существование. Естественно речь не о воротах, поле и мяче, а о чемпионатах мира, национальных первенствах, трансферных окнах и кубках с товарищескими матчами.
Пока что все больше напоминает масштабный блеф, нацеленный на то, чтобы гарантировать