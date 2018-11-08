Фернандес в восьмой раз получил травму головы. Череп Марио вообще выдержит?
За защитника ЦСКА становится страшно.
За защитника ЦСКА становится страшно.
В матче против «Ромы» Гончаренко потерял своего лучшего полевого игрока уже на 8-й минуте. Марио Фернандес бросился в жесткий подкат под Александра Коларова и получил от сербского защитника коленом по затылку. Подняться сам армеец не смог и покинул поле на носилках.
Сразу после матча диагноз Марио не знал даже главный тренер, а сам защитник всю ночь провел в больнице. К счастью, переломов носа и скул Фернандес избежал, отделавшись сотрясением мозга. Футболист будет восстанавливаться примерно неделю, точно пропустит матч с «Зенитом» и, вероятнее всего, игры сборной России.
Самое страшное — это уже восьмая травма головы для Фернандеса. За 6 лет Марио пять раз получал сотрясение и трижды ломал нос.
31 октября 2012 года. ЦСКА — «Тюмень» — 3:0
Первую травму головы Фернандес получил всего через 4 месяца после перехода в ЦСКА. В середине второго тайма кубкового матча в «Лужниках» Марио столкнулся с игроком «Тюмени» и сломал нос. Впервые.
Защитник улетел в Барселону, где ему изготовили специальную маску. Правда, она оказалась жутко неудобной: Фернандес провел всего 45 минут против «Локо»
31 января 2013 года. ЦСКА — «Шахтер» — 0:2
На 16-й минуте матча Copa del Sol Марио столкнулся головами с Василием Березуцким и покинул поле на носилках, получив сотрясение мозга. Но восстановился достаточно быстро и начал тренироваться уже на следующем сборе в начале февраля.
14 марта 2015 года. ЦСКА — «Мордовия» — 4:0
На 93-й минуте Василий Березуцкий снова нанес травму Фернандесу, —на этот раз бразилец сломал нос. Он пропустил 10 дней, в том числе матч с тульским «Арсеналом», но восстановился к «Зениту».
— Сразу же после матча отправились в клинику, — говорил тогда Фернандес. — Мне сделали операцию, наложили гипсовую повязку. Предписали
24 апреля 2016 года. ЦСКА — «Динамо» — 1:0
На 72-й минуте в борьбе за верховой матч Андрей Ещенко в прыжке нанес травму Марио затылком. Диагноз: закрытая
3 декабря 2016 года. ЦСКА — «Урал» — 4:0
В том же году Марио получил еще одно сотрясение — на 63-й минуте матча с «Уралом». Пытаясь выиграть верховое единоборство, Михаил Меркулов столкнулся головами с защитником ЦСКА. Это был последний матч года в РПЛ, а на игру с «Тоттенхэмом» в ЛЧ (последнюю для Слуцкого в ЦСКА) Фернандес не полетел.
Май 2017 года. Пропуск Кубка конфедераций
В состав сборной России на разминочный перед ЧМ турнир Марио не попал
— Маска сделана в Стокгольме. Она очень хорошо защищает нос, я чувствую себя уверенно при любом контакте.
23 сентября 2017 года. «Динамо» — ЦСКА — 0:0
На 27-й минуте Антон Соснин нанес травму Фернандесу точно так же, как Ещенко и Меркулов год назад. Фернандеса унесли на носилках, но уже через четыре дня он отбегал полный матч против «Уфы».
Александр Ярдошвили, главный врач ЦСКА в 2012—2015 годах
— Судя по тому, что я видел вчера по телевизору, у Марио была довольно тяжелая травма головы. Любой спортсмен, который переодически получает подобные травмы в виде ушибов и сотрясений, затем страдает от последтсвий. Атлет испытывает большую физическую нагрузку — это влияет на его состояние.
Все не проходит бесследно, так что, конечно, существуют некоторые опасности. Но футболист после проведенного лечения проходит тесты. Врачи смотрят, как он реагирует на нагрузки, следят за его здоровьем.
Какими могут быть последствия? После таких травм не очень хорошо себя чувствуешь — представьте, что постоянно болит голова. А при этом нужно бегать, бороться и выбивать мяч головой. Сотрясение мозга — очень неприятное повреждение.