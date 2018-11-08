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19:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Источник: Срок следствия по делу Кокорина и Мамаева будет продлён до 8 февраля

В ближайшее время срок следствия по делу форварда «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева будет продлён до 8 февраля 2019 года, сообщает «Росбалт».

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13
фотографий

Правоохранительные органы сейчас изучают новые видеозаписи инцидентов с участием футболистов, которые произошли 8 октября.

Также в рамках расследования были назначены новые экспертизы пострадавшим — московскому чиновнику Минпромторга Денису Паку, генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину и Виталию Соловчуку, водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Напомним, 11 октября тверской суд Москвы отправил под арест Кокорина, его младшего брата Кирилла, Мамаева и ещё одного участника инцидентов Александра Протасовицкого до 8 декабря. Позже всем четверым были предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.

Как проходят будни Мамаева и Кокорина в «Бутырке»
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23 октября© Ньюстюб
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