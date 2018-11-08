Источник: Срок следствия по делу Кокорина и Мамаева будет продлён до 8 февраля

Также в рамках расследования были назначены новые экспертизы пострадавшим — московскому чиновнику Минпромторга Денису Паку, генеральному директору ФГУП НАМИ Сергею Гайсину и Виталию Соловчуку, водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

Напомним, 11 октября тверской суд Москвы отправил под арест Кокорина, его младшего брата Кирилла, Мамаева и ещё одного участника инцидентов Александра Протасовицкого до 8 декабря. Позже всем четверым были предъявлены обвинения в побоях и хулиганстве.