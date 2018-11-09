Долгое прощание Тулы с Кононовым подходит к концу
14-й тур РПЛ стартует в пятницу матчем в Туле.
14-й тур РПЛ стартует в пятницу матчем в Туле.
В первый из трех игровых дней 13-го тура «Арсенал» на своем поле примет выбравшийся из зоны прямого вылета из
«Арсенал» — «Анжи»
9 ноября. Тула. Стадион «Арсенал». 19.30 (Матч ТВ, Матч Премьер)
Потери: Александров (травм.) — Белоруков, Рабиу (оба — травм.), Тетрашвили, Савичев, Новосельцев (все — под вопросом).
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).
Последние три матча «Арсенала» (12-е место в чемпионате)
27.10. Чемпионат России. «Оренбург», 2:2 (д).
31.10. Кубок России. «Ахмат», 2:0 (г).
03.11. Чемпионат России. «Локомотив», 1:3 (г).
Последние три матча «Анжи» (14-е место в чемпионате)
27.10. Чемпионат России. «Ростов», 0:1 (г).
01.11. Кубок России. «Спартак», 0:1 (г).
05.11. Чемпионат России. «Енисей», 2:1 (д).
— По данным «СЭ», помимо Кононова, «Арсенал» покинет его тренерский штаб. Туляки и «Спартак» подпишут соглашение, по условиям которого «оружейники» получат около 500 тысяч евро, что равно зарплате тренеров до конца срока их контрактов.
— Первый матч между «Арсеналом» и «Анжи» состоялся 20 лет назад. В той встрече туляки одержали разгромную победу — 5:2. Всего же команды встречались 10 раз и ни в одной из них не была зафиксирована ничья. На счету «оружейников» 4 победы, у «Анжи» — 6.
— «Анжи» в этом чемпионате потерпел пять поражений в восьми выездных матчах. Также команда Магомеда Адиева одержала две победы и один раз сыграла вничью. На счету «Арсенала» в 7 домашних играх
Прогноз эксперта
Юрий Белоус, бывший президент ФК «Москва»:
— «Арсенал» победит 2:1. Судя по всему, последняя игра туляков с главным тренером Олегом Кононовым. Постараются проводить в «Спартак» красиво. Уйдет на пике.