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13:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Долгое прощание Тулы с Кононовым подходит к концу

14-й тур РПЛ стартует в пятницу матчем в Туле.

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Источник: РИА "Новости"

В первый из трех игровых дней 13-го тура «Арсенал» на своем поле примет выбравшийся из зоны прямого вылета из премьер-лиги «Анжи». Эта встреча, по нашей информации, станет последней для Олега Кононова в качестве главного тренера «оружейников» — после того, как «Спартак» на выезде 11 ноября сыграет с «Уфой», белорусский специалист сменит Рауля Рианчо в московском клубе.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 14, 9.11.2018, 19:30
Арсенал Т
-Анжи-

«Арсенал» — «Анжи»
9 ноября. Тула. Стадион «Арсенал». 19.30 (Матч ТВ, Матч Премьер)
Потери: Александров (травм.) — Белоруков, Рабиу (оба — травм.), Тетрашвили, Савичев, Новосельцев (все — под вопросом).
Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

Последние три матча «Арсенала» (12-е место в чемпионате)
27.10. Чемпионат России. «Оренбург», 2:2 (д).
31.10. Кубок России. «Ахмат», 2:0 (г).
03.11. Чемпионат России. «Локомотив», 1:3 (г).

Последние три матча «Анжи» (14-е место в чемпионате)
27.10. Чемпионат России. «Ростов», 0:1 (г).
01.11. Кубок России. «Спартак», 0:1 (г).
05.11. Чемпионат России. «Енисей», 2:1 (д).

Новость

— По данным «СЭ», помимо Кононова, «Арсенал» покинет его тренерский штаб. Туляки и «Спартак» подпишут соглашение, по условиям которого «оружейники» получат около 500 тысяч евро, что равно зарплате тренеров до конца срока их контрактов.

К работе со «Спартаком» Кононов и его помощники должны приступить после возвращения из отпуска, связанного с перерывом на матчи сборных — в начале второй декады ноября.
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Интересные факты

— Первый матч между «Арсеналом» и «Анжи» состоялся 20 лет назад. В той встрече туляки одержали разгромную победу — 5:2. Всего же команды встречались 10 раз и ни в одной из них не была зафиксирована ничья. На счету «оружейников» 4 победы, у «Анжи» — 6.

— «Анжи» в этом чемпионате потерпел пять поражений в восьми выездных матчах. Также команда Магомеда Адиева одержала две победы и один раз сыграла вничью. На счету «Арсенала» в 7 домашних играх премьер-лиги в сезоне-2018/19 две победы, четыре ничьих и одно поражение.

Прогноз эксперта
Юрий Белоус, бывший президент ФК «Москва»:
— «Арсенал» победит 2:1. Судя по всему, последняя игра туляков с главным тренером Олегом Кононовым. Постараются проводить в «Спартак» красиво. Уйдет на пике.

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