Долгое прощание Тулы с Кононовым подходит к концу

Источник: РИА "Новости"

В первый из трех игровых дней 13-го тура «Арсенал» на своем поле примет выбравшийся из зоны прямого вылета из премьер-лиги «Анжи». Эта встреча, по нашей информации, станет последней для Олега Кононова в качестве главного тренера «оружейников» — после того, как «Спартак» на выезде 11 ноября сыграет с «Уфой», белорусский специалист сменит Рауля Рианчо в московском клубе.

«Арсенал» — «Анжи»

9 ноября. Тула. Стадион «Арсенал». 19.30 (Матч ТВ, Матч Премьер)

Потери: Александров (травм.) — Белоруков, Рабиу (оба — травм.), Тетрашвили, Савичев, Новосельцев (все — под вопросом).

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

Последние три матча «Арсенала» (12-е место в чемпионате)

27.10. Чемпионат России. «Оренбург», 2:2 (д).

31.10. Кубок России. «Ахмат», 2:0 (г).

03.11. Чемпионат России. «Локомотив», 1:3 (г).

Последние три матча «Анжи» (14-е место в чемпионате)

27.10. Чемпионат России. «Ростов», 0:1 (г).

01.11. Кубок России. «Спартак», 0:1 (г).

05.11. Чемпионат России. «Енисей», 2:1 (д).

Новость

— По данным «СЭ», помимо Кононова, «Арсенал» покинет его тренерский штаб. Туляки и «Спартак» подпишут соглашение, по условиям которого «оружейники» получат около 500 тысяч евро, что равно зарплате тренеров до конца срока их контрактов.

К работе со «Спартаком» Кононов и его помощники должны приступить после возвращения из отпуска, связанного с перерывом на матчи сборных — в начале второй декады ноября.

Интересные факты

— Первый матч между «Арсеналом» и «Анжи» состоялся 20 лет назад. В той встрече туляки одержали разгромную победу — 5:2. Всего же команды встречались 10 раз и ни в одной из них не была зафиксирована ничья. На счету «оружейников» 4 победы, у «Анжи» — 6.

— «Анжи» в этом чемпионате потерпел пять поражений в восьми выездных матчах. Также команда Магомеда Адиева одержала две победы и один раз сыграла вничью. На счету «Арсенала» в 7 домашних играх премьер-лиги в сезоне-2018/19 две победы, четыре ничьих и одно поражение.