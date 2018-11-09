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15:00 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Футболист ЦСКА Ахметов может перейти в итальянскую «Рому»

ТАСС, 9 ноября. Итальянский футбольный клуб «Рома» заинтересован в приобретении полузащитника российского ЦСКА Ильзата Ахметова. Об этом сообщает издание Calciomercato.

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Источник: РИА "Новости"

Отмечается, что спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи был впечатлен игрой 20-летнего футболиста в матчах группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой».

Ахметов перешел в ЦСКА летом 2018 года из казанского «Рубина». В составе армейцев он провел 17 матчей, отметившись двумя результативными передачами. Ранее стало известно, что Ахметов включен в состав сборной России на матчи с командами Германии и Швеции.

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