СМИ: Футболист ЦСКА Ахметов может перейти в итальянскую «Рому»
ТАСС, 9 ноября. Итальянский футбольный клуб «Рома» заинтересован в приобретении полузащитника российского ЦСКА Ильзата Ахметова. Об этом сообщает издание Calciomercato.
ТАСС, 9 ноября. Итальянский футбольный клуб «Рома» заинтересован в приобретении полузащитника российского ЦСКА Ильзата Ахметова. Об этом сообщает издание Calciomercato.
Отмечается, что спортивный директор «Ромы» Рамон Мончи был впечатлен игрой 20-летнего футболиста в матчах группового этапа Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой».
Ахметов перешел в ЦСКА летом 2018 года из казанского «Рубина». В составе армейцев он провел 17 матчей, отметившись двумя результативными передачами. Ранее стало известно, что Ахметов включен в состав сборной России на матчи с командами Германии и Швеции.