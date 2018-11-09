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16:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Мамаев остался без общения с Кокориным

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал об условиях содержания в СИЗО «Бутырка». Его слова приводит News.ru.

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Источник: РИА "Новости"

«У меня все хорошо. С Сашей [Кокориным] не удается общаться», — сообщил футболист в письме.

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8 ноября «Росбалт» сообщил, что Кокорину и Мамаеву сократили время пребывания в спортивном зале.

Игрокам разрешили посещать спортзал только два раза в неделю вместо пяти.

Футболисты являются фигурантами трех уголовных дел, возбужденных по статьям «Хулиганство» и «Побои» и находятся в СИЗО минимум до 8 декабря. Игроки 8 октября стали участниками двух драк в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой на парковке гостиницы «Пекин», а затем напали на чиновника Дениса Пака и топ-менеджера Сергея Гайсина.

Кокорин и Мамаев — близкие друзья. На последней фотографии Кокорина в Instagram-аккаунте они сидят в обнимку, запись сопровождена хештегом #10летдружбы и изображением сердечка.

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