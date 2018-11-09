«Арсенал» — «Анжи». Стартовые составы
Тренерские штабы тульского «Арсенала» и «Анжи» определились со стартовыми составами на матч 14-го тура РПЛ.
Тренерские штабы тульского «Арсенала» и «Анжи» определились со стартовыми составами на матч 14-го тура РПЛ.
Арсенал: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачёв, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.
Анжи: Дюпин, Удалый, Гапон, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Глебов, Чайковский, Долгов, Понсе.
Матч между командами состоится сегодня, 9 ноября, в 19:30 мск.