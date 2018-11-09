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19:28 (мск), источник: Советский спорт

«Арсенал» — «Анжи». Стартовые составы

Тренерские штабы тульского «Арсенала» и «Анжи» определились со стартовыми составами на матч 14-го тура РПЛ.

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Источник: РИА "Новости"

Арсенал: Левашов, К. Комбаров, Григалава, Беляев, Альварес, Мохаммед, Ткачёв, Мирзов, Бакаев, Костадинов, Джорджевич.

Анжи: Дюпин, Удалый, Гапон, Чансельор, Кулик, Гиголаев, Савичев, Глебов, Чайковский, Долгов, Понсе.

Матч между командами состоится сегодня, 9 ноября, в 19:30 мск.

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