«Спартак» заплатит «Арсеналу» € 3,2 млн за переход Кононова и его помощников
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов должен провести свой последний матч на нынешнем посту сегодня, когда в гости к его команде приедет «Анжи».
Главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов должен провести свой последний матч на нынешнем посту сегодня, когда в гости к его команде приедет «Анжи».
На следующей неделе будет объявлено, что специалист возглавит «Спартак». Вместе с ним в Москву переберутся его помощники Сергей Кузнецов, Сантьяго Хесус, Стергиос Фотопулос,
Как стало известно «Чемпионату», в качестве компенсации за уход специалистов «канониры» получат от
Пост главного тренера «Спартака» освободился в октябре, после ухода итальянского специалиста Массимо Карреры. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен испанец Рауль Рианчо.
После 13 туров Российской