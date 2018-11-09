«Спартак» заплатит «Арсеналу» € 3,2 млн за переход Кононова и его помощников

Источник: РИА "Новости"

На следующей неделе будет объявлено, что специалист возглавит «Спартак». Вместе с ним в Москву переберутся его помощники Сергей Кузнецов, Сантьяго Хесус, Стергиос Фотопулос, Даниэль-Овидиу Тудор и Михаил Кожевников.

Как стало известно «Чемпионату», в качестве компенсации за уход специалистов «канониры» получат от красно-белых € 3,2 млн. Изначально клубы обсуждали меньшую сумму, но затем, когда «Арсенал» понял, что интерес к Кононову очень высок, туляки запросили € 3,5 млн. «Спартак» немного сбил цену, и в итоге стороны договорились о сумме компенсации в размере € 3,2 млн.

Пост главного тренера «Спартака» освободился в октябре, после ухода итальянского специалиста Массимо Карреры. Исполняющим обязанности наставника команды был назначен испанец Рауль Рианчо.