Артем Фетисов: Даже моя мама строже, чем Каррера
Переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Артем Фетисов рассказал о работе с итальянским специалистом.
Переводчик бывшего главного тренера «Спартака» Массимо Карреры Артем Фетисов рассказал о работе с итальянским специалистом.
— Вы были на матче «Спартака» с «Рейнджерс». Клуб вас пригласил?
— Нет, друзья. У меня даже таких планов не было. Просто я находился в Москве и не мог отказаться. Тем более, удалось побывать на фанатке. Ребята провели. Это, конечно, было неописуемо. Просто супер. Посмотрел на футбол другими глазами. Было непривычно. После двух с половиной лет работы в клубе я ходил на трибуны первый раз, и это было круто. Там можно сказать все, что ты думаешь. На лавке у меня такой возможности не было.
— Где интереснее: на фанатке или у бровки рядом с Каррерой?
— Конечно, у бровки. Это просто разные вещи. На фанатке классно, но у бровки это нечто особенное. Не каждому дано. Это бесценная вещь, особенно когда слышишь гимн Лиги чемпионов с лавки. Ты находишься рядом с полем, смотришь игрокам в лицо.
— Вы сказали, что у вас не было возможности сказать
— Не то, что у меня не было такой возможности. Просто я не должен был никому ничего говорить. Я к тому, что комментировать с лавки нельзя, а на трибуне можно говорить все, что лезет в голову. Тут эмоции имеют право на выражение, а на лавке нужно вести себя более сдержанно. Ты на работе и не можешь
— Каррера смотрел матч «Спартака» с «Рейнджерс»?
— Без понятия. Массимо в четверг прилетел в Милан, и ему еще нужно было ехать домой на машине. Я провожал его в аэропорту, но вечером того дня с ним не общался.
— Он следит за делами команды после отставки?
— Не говорил с ним на эту тему.
— Проводить Карреру в аэропорт приехало много фанатов. Он ожидал такого?
— Естественно Массимо было очень приятно, а как иначе? Он не мог предположить, будет ли там пятьдесят человек или тысяча. Дело не в этом. Сколько было бы, столько и было бы. Но народу собралось на самом деле немало, и это все было очень тепло. Думаю, Массимо это было приятно. Даже мне со стороны было приятно.
— Есть ли у него планы вернуться в Россию?
— Не знаю. Когда я его провожал, были немного другие мысли, воспоминания.
— Что вспоминали?
— Да всякое разное. У нас есть, что вспомнить.
— Каким получалось ваше прощание с ним?
— Дружеским. Просто обнялись. Будем поддерживать связь с Массимо.
— У него есть желание поработать еще в российском чемпионате?
— Я был бы этому рад, а там как получится.
— Чем он будет заниматься в ближайшее время?
— Думаю, он точно не пойдет работать на завод (смеется). Наверное, отдохнет. Я уверен, ему будет открыта ни одна дверь. Все видели, что Каррера — профессионал и очень корректный человек. Думаю, что такого специалиста многие хотели бы видеть в своем коллективе.
— Каррера пытался учить русский язык?
— Если честно, у него просто не было на это времени. Все свое время он отдавал футболу. Поначалу у него неплохо получалось с языком. Он выучил алфавит, умел читать по слогам, знал все звуки и так далее. Просто у него не было времени для дальнейшего развития. Мне кажется, у него получилось бы, потому что не было трудностей ни в произношении, ни в остальном. Но мы иногда даже спорили с ним, потому что
— Иностранные тренеры должны, на ваш взгляд, изучать местные языки?
— Ничего они не должны. Это
— Олег Романцев говорил, что не будет общаться с Каррерой, пока тот не выучит русский язык. Как отнеслись к этому высказыванию?
— Не хочет и ради бога. Жизнь продолжается.
— Как часто Каррера общался с Леонидом Федуном?
— Не могу сказать. Есть вещи, к которым я не привлекался.
— Вам легко или тяжело было работать с Каррерой?
— Были, конечно, сложные моменты. Порой это зависело от настроения и прочего. Но это рабочие нюансы. Например, когда тебе резко ответили. Даже если складываются определенные ситуации, их надо воспринимать именно как рабочие моменты. Может быть в тот момент нельзя было уделять внимание
— То есть можно сказать, что с Каррерой вам работалось легко?
— Именно с ним легко. А если говорить в принципе об этой работе, она не так проста.
— У Карреры были любимчики в команде? Писали про особое отношение к Промесу.
— У него ко всем игрокам было хорошее отношение.
— Каррера — строгий тренер? Он мог выгнать
— Моя мама была даже строже, если сравнивать. Понятно, что
— Он штрафовал
— Не то, что это были штрафы, просто был разговор о корректности, что нужно уважать друг друга. В плане опозданий, например. Чтобы все были пособраннее.
— Какие любимые места были у Карреры в Москве?
— Он любил покушать итальянские блюда. Соответственно посещал такие рестораны. А также достопримечательности. В конце его пребывания в России он тратил время на музеи, театры Москвы. Думаю, он много чего здесь посмотрел. Но он со мной не советовался на тему того, куда сходить.
— Какую самую необычную просьбу вы выполняли по его поручению?
—
— Какое у вас сложилось мнение о его помощнике Рауле Рианчо?
— Как человек он целеустремленный, любит свою работу, переживает, болеет за нее. Это все, что я могу о нем сказать.
— Каррера часто проводил личные встречи с игроками?
— Всегда перед теорией, если
— Есть мнение, что после чемпионского сезона Каррера изменился. Вы это заметили?
— Нет. Я видел, как люди меняются даже без чемпионских сезонов, но про Массимо такого сказать не могу.
— Как сотрудники базы относились к Каррере?
— В любом случае к главному тренеру все относятся с уважением. А вот кто искренне, а кто нет, я знать не могу. Но мне показалось, что Массимо полюбили все. По крайней мере, он никого не обидел.
— С кем из футболистов вы теснее всего общались в «Спартаке»?
— У нас были заядлые партии в одну игру с бразильцами. С Фернандо мы постоянно шутили и подкалывали друг друга, как это делают друзья. Со многими ребятами я очень хорошо общался, просто с
— В «Спартаке» есть ребята, с кем не желательно шутить?
— Общаясь с каждым человеком, мы понимаем, какие есть грани. С Фернандо мы позволяли себе шутить, а с
— Мы никогда не узнаем, что
— Почему? Возможно, я
— Была информация, что вы учитесь на тренера. Это правда?
— Нет. Но мне советуют идти учиться на тренера, чтобы я якобы повторил путь знаменитого Жозе Моуринью. Пока не собираюсь идти учиться этой профессии. Нужно больше прожить в футбольном мире, больше вникать и дольше вариться в этой каше, чтобы идти к таким целям. Если нет игрового опыта, как у футболистов, то нужно намного дольше находиться внутри футбола, чтобы стать наставником.
— А в принципе такое направление вам интересно?
— Конечно. Даже просто ходить на стадион интересно. Но также было бы интересно найти кейс, набитый деньгами. Есть то, что человек способен делать, что ему дано. Также как и любая другая профессия. Мне нужно больше повариться в футбольном мире.