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21:28 (мск), источник: ТАСС

Футболисты тульского «Арсенала» одержали победу над «Анжи» в матче РПЛ

ТАСС, 9 ноября. Тульский футбольный клуб «Арсенал» победил махачкалинский «Анжи» со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

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Голы забили Сергей Ткачев (25-я минута) и Зелимхан Бакаев (63).

Во время загрузки произошла ошибка.

«Арсенал» вышел на девятое место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 14 встречах. «Анжи» с 13 баллами идет 14-м.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Арсенал» 25 ноября сыграет в гостях против «Краснодара», днем ранее «Анжи» примет казанский «Рубин».

Арсенал Т 2:0
Первый тайм: 1:0
Анжи
9.11.2018, 19:30 Зрители: 7869 основной раунд: 14-й тур Арсенал
Главные тренеры
Олег Кононов Магомед Адиев
Голы
25′ Сергей Ткачев (Л. Джорджевич) 11
63′ Зелимхан Бакаев (Л. Джорджевич) 78
Составы
90′ Михаил Левашов 36
Кирилл Комбаров (к) 9
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 8
Резиуан Мирзов 19
Абдул Кадири Мохаммед 5
Георгий Костадинов 70
74′ Зелимхан Бакаев 78
Эванс Кангва 10
66′ Сергей Ткачев 11
Игорь Горбатенко 23
87′ Лука Джорджевич 18
Гурам Аджоев 17
22 Юрий Дюпин
24 Константин Савичев
13 Роланд Гиголаев
3 Игорь Удалый
4 Джон Чансельор 76′
30 Евгений Гапон
5 Владислав Кулик (к)
15 Данил Глебов 78′
17 Игорь Чайковский 69′
7 Достонбек Хамдамов 88′
9 Андрес Понсе 78′
6 Иван Маркелов
19 Павел Долгов 53′
10 Адлан Кацаев
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 1
13 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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