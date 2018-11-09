Футболисты тульского «Арсенала» одержали победу над «Анжи» в матче РПЛ
ТАСС, 9 ноября. Тульский футбольный клуб «Арсенал» победил махачкалинский «Анжи» со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской
ТАСС, 9 ноября. Тульский футбольный клуб «Арсенал» победил махачкалинский «Анжи» со счетом 2:0 в домашнем матче 14-го тура Российской
Голы забили Сергей Ткачев (25-я минута) и Зелимхан Бакаев (63).
«Арсенал» вышел на девятое место в турнирной таблице, набрав 17 очков в 14 встречах. «Анжи» с 13 баллами идет 14-м.
В следующем туре «Арсенал» 25 ноября сыграет в гостях против «Краснодара», днем ранее «Анжи» примет казанский «Рубин».
|Олег Кононов
|Магомед Адиев
|
|
|
|
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|2
|13
|Удары (всего)
|5
|6
|Удары в створ
|1
|1
|Штанги, перекладины
|0
|4
|Угловые
|1
|13
|Фолы
|17
|2
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Глот (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)