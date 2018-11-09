Кононов попрощался с Тулой победой над «Анжи»

Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Матч с «Анжи», вероятно, последний для Олега Кононова в качестве главного тренера «Арсенала». Впереди — работа со «Спартаком» и в теории борьба за куда более высокие цели, чем десятое место в чемпионате. За последние две недели тренер триумфально обыграл все тот же «Спартак», а потом провалился в матче с «Локомотивом» и все свалил на судей. Что же до «Анжи», то клуб продолжает выживать в непростых финансовых условиях и при этом довольно часто набирает очки.

Команды резво начали матч. Особенно старался «Арсенал», который быстро забрал мяч под свой контроль и мог открыть счет еще до 10-й минуты, но Джорджевич пробил в штангу. Но постоянные атаки хозяев не прошли впустую. В середине тайма свой четвертый гол в сезоне забил Ткачев. К концу первой половины «канониры» так плотно осели у штрафной «Анжи», что гости лишь чудом не пропустили еще пару мячей. Тот же Ткачев мог делать дубль, а при большом везении и хет-трик. В том, что «Анжи» ушел на перерыв, проигрывая с минимальным счетом, большая заслуга вратаря Дюпина.

Второй тайм расстановку сил не изменил: хозяева владели преимуществом, а гости то и дело пытались выбегать в контратаки. Правда «Анжи» стал лучше играть на подборе мячей, и даже имел отличный момент, чтобы сравнять счет. Выручил Левашов. Кононов, недовольный ходом матча, подготовил было замену. Но еще до выхода Горбатенко «канониры» удвоили преимущество — отличился Бакаев. «Арсенал» одержал уверенную победу над «Анжи» в, видимо, прощальном матче Кононова.

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