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22:21 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Кононов попрощался с Тулой победой над «Анжи»

«Арсенал» в домашнем матче обыграл «Анжи» (2:0) и поднялся на 9-е место в таблице.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

Матч с «Анжи», вероятно, последний для Олега Кононова в качестве главного тренера «Арсенала». Впереди — работа со «Спартаком» и в теории борьба за куда более высокие цели, чем десятое место в чемпионате. За последние две недели тренер триумфально обыграл все тот же «Спартак», а потом провалился в матче с «Локомотивом» и все свалил на судей. Что же до «Анжи», то клуб продолжает выживать в непростых финансовых условиях и при этом довольно часто набирает очки.

Команды резво начали матч. Особенно старался «Арсенал», который быстро забрал мяч под свой контроль и мог открыть счет еще до 10-й минуты, но Джорджевич пробил в штангу. Но постоянные атаки хозяев не прошли впустую. В середине тайма свой четвертый гол в сезоне забил Ткачев. К концу первой половины «канониры» так плотно осели у штрафной «Анжи», что гости лишь чудом не пропустили еще пару мячей. Тот же Ткачев мог делать дубль, а при большом везении и хет-трик. В том, что «Анжи» ушел на перерыв, проигрывая с минимальным счетом, большая заслуга вратаря Дюпина.

Второй тайм расстановку сил не изменил: хозяева владели преимуществом, а гости то и дело пытались выбегать в контратаки. Правда «Анжи» стал лучше играть на подборе мячей, и даже имел отличный момент, чтобы сравнять счет. Выручил Левашов. Кононов, недовольный ходом матча, подготовил было замену. Но еще до выхода Горбатенко «канониры» удвоили преимущество — отличился Бакаев. «Арсенал» одержал уверенную победу над «Анжи» в, видимо, прощальном матче Кононова.

Цифра

0 — главный тренер «канониров» Олег Кононов ни разу не проигрывал «Анжи». Сейчас в его активе 5 побед и 2 ничьи, мячи 14−5.

Арсенал Т 2:0
Первый тайм: 1:0
Анжи
9.11.2018, 19:30 Зрители: 7869 основной раунд: 14-й тур Арсенал
Главные тренеры
Олег Кононов Магомед Адиев
Голы
25′ Сергей Ткачев (Л. Джорджевич) 11
63′ Зелимхан Бакаев (Л. Джорджевич) 78
Составы
90′ Михаил Левашов 36
Кирилл Комбаров (к) 9
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 8
Резиуан Мирзов 19
Абдул Кадири Мохаммед 5
Георгий Костадинов 70
74′ Зелимхан Бакаев 78
Эванс Кангва 10
66′ Сергей Ткачев 11
Игорь Горбатенко 23
87′ Лука Джорджевич 18
Гурам Аджоев 17
22 Юрий Дюпин
24 Константин Савичев
13 Роланд Гиголаев
3 Игорь Удалый
4 Джон Чансельор 76′
30 Евгений Гапон
5 Владислав Кулик (к)
15 Данил Глебов 78′
17 Игорь Чайковский 69′
7 Достонбек Хамдамов 88′
9 Андрес Понсе 78′
6 Иван Маркелов
19 Павел Долгов 53′
10 Адлан Кацаев
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 1
13 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
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