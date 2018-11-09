Тренер: Финансовые проблемы влияют на игру «Анжи» в чемпионате России по футболу

В пятницу в матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Анжи» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2. «Анжи» испытывает проблемы с финансированием, в начале сезона руководство команды обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. Спустя месяц после начала чемпионата России генеральный директор махачкалинцев Олег Флегонтов сообщал ТАСС, что задолженности клуба достигают 300 млн рублей.
«Финансовые проблемы конечно влияют, — отметил Адиев. — Сложная обстановка, мне это самому не нравится. До 8 декабря ситуация вряд ли поменяется, но мы должны оставаться профессионалами».
Махачкалинцы набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Анжи» 24 ноября примет казанский «Рубин».