Тренер: Финансовые проблемы влияют на игру «Анжи» в чемпионате России по футболу

В пятницу в матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Анжи» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2. «Анжи» испытывает проблемы с финансированием, в начале сезона руководство команды обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. Спустя месяц после начала чемпионата России генеральный директор махачкалинцев Олег Флегонтов сообщал ТАСС, что задолженности клуба достигают 300 млн рублей.