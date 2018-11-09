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22:58 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Финансовые проблемы влияют на игру «Анжи» в чемпионате России по футболу

ТУЛА, 9 ноября./ТАСС/. Проблемы с финансированием влияют на игру футболистов «Анжи» в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом на пресс-конференции рассказал главный тренер махачкалинской команды Магомед Адиев.

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В пятницу в матче 14-го тура Российской премьер-лиги «Анжи» на выезде уступил тульскому «Арсеналу» со счетом 0:2. «Анжи» испытывает проблемы с финансированием, в начале сезона руководство команды обращалось к правительству Дагестана с просьбой о помощи, но поддержки не получило. Спустя месяц после начала чемпионата России генеральный директор махачкалинцев Олег Флегонтов сообщал ТАСС, что задолженности клуба достигают 300 млн рублей.

«Финансовые проблемы конечно влияют, — отметил Адиев. — Сложная обстановка, мне это самому не нравится. До 8 декабря ситуация вряд ли поменяется, но мы должны оставаться профессионалами».

Махачкалинцы набрали 13 очков и занимают 14-е место в турнирной таблице. В следующем туре «Анжи» 24 ноября примет казанский «Рубин».

Арсенал Т 2:0
Первый тайм: 1:0
Анжи
9.11.2018, 19:30 Зрители: 7869 основной раунд: 14-й тур Арсенал
Главные тренеры
Олег Кононов Магомед Адиев
Голы
25′ Сергей Ткачев (Л. Джорджевич) 11
63′ Зелимхан Бакаев (Л. Джорджевич) 78
Составы
90′ Михаил Левашов 36
Кирилл Комбаров (к) 9
Виктор Альварес 21
Максим Беляев 6
Гиа Григалава 8
Резиуан Мирзов 19
Абдул Кадири Мохаммед 5
Георгий Костадинов 70
74′ Зелимхан Бакаев 78
Эванс Кангва 10
66′ Сергей Ткачев 11
Игорь Горбатенко 23
87′ Лука Джорджевич 18
Гурам Аджоев 17
22 Юрий Дюпин
24 Константин Савичев
13 Роланд Гиголаев
3 Игорь Удалый
4 Джон Чансельор 76′
30 Евгений Гапон
5 Владислав Кулик (к)
15 Данил Глебов 78′
17 Игорь Чайковский 69′
7 Достонбек Хамдамов 88′
9 Андрес Понсе 78′
6 Иван Маркелов
19 Павел Долгов 53′
10 Адлан Кацаев
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
13 Удары (всего) 5
6 Удары в створ 1
1 Штанги, перекладины 0
4 Угловые 1
13 Фолы 17
2 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Василий Казарцев (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Андрей Глот (Ярославль, Россия)
Боковой судья Рашид Абусуев (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Гол
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Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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