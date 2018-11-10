Чемпионат России по футболу продолжится в субботу тремя матчами 14-го тура

Источник: РИА "Новости"

Екатеринбургская команда примет на своем поле «Оренбург», матч начнется в 14:00 мск. Обслужит игру бригада арбитров во главе с Сергеем Карасевым (Москва). Это будет заключительный домашний матч «Урала» в нынешнем году и второй, который команда проведет не на «Екатеринбург- Арене», а на «СКБ-Банк Арене». На нем клуб проводил встречи до открытия нового стадиона.

Причину переноса игр руководство «Урала» объяснило желанием сохранить поле. Управляющая компания стадиона «Спорт-Инжиниринг» также выразила опасения по поводу перегрева газона, учитывая непростые погодные условия. В субботу в Екатеринбурге прогнозируется до восьми градусов мороза.

У хозяев пропустит игру защитник Вараздат Ароян, получивший четвертую желтую карточку в сезоне в победном матче прошлого тура со «Спартаком» (2:1). Вернулся в строй капитан команды Артем Фидлер, пропускавший игру с красно- белыми из-за удаления в матче с «Уфой». Восстанавливаются от травм новичок команды нападающий Павел Погребняк, а также полузащитники Роман Емельянов и Илья Жигулев.

Соперник «Урала» попытается продлить свою беспроигрышную серию в РПЛ, составляющую сейчас четыре матча (две победы и две ничьи). Кроме того, благодаря выездной победе и возможной потери очков у «Спартака» и ЦСКА «Оренбург» может попасть в первую пятерку чемпионата.

У гостей встречу пропустит полузащитник Вадим Афонин, получивший четвертую желтую карточку в игре с «Рубином» (1:0). Однако укрепит оборону отбывший дисквалификацию Адесойе Ойеволе.

«Ахмат» постарается забить в Самаре

«Крылья Советов» в своем предпоследнем домашнем матче в этом году сыграют с «Ахматом», начало игры — 16:30 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Романом Галимовым из Улан-Удэ.

Подопечные Миодрага Божовича после успеха в Уфе (1:2) постараются выйти из зоны стыковых матчей, от идущего впереди «Динамо» их отделяет одно очко. Однако календарь у самарцев непростой — в последних трех турах перед зимней паузой их ждут две выездные игры со «Спартаком» и «Оренбургом». К матчу с грозненцами у «Крыльев Советов» отбыл дисквалификацию защитник Агустин Рохель, удаленный в матче с «Зенитом» (0:1).

«Ахмат», с учетом проигранного «Арсеналу» кубкового матча, в трех встречах не может одержать победу. Не все в порядке у грозненцев и с результативностью — последний раз они забивали в 11-м туре «Краснодару» (1:0). Усилить среднюю линию команды может Михаил Гащенков, пропускавший из-за дисквалификации матч с «Зенитом», а атаку — сенегалец Аблайе Мбенг, не игравший в Санкт-Петербурге из-за простуды.

«Динамо» сыграет с «Ростовом» без двух основных игроков

Заключительный матч дня между «Ростовом» и «Динамо» начнется в 19:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым (Дмитров).

Подопечные Валерия Карпина при удачном стечении обстоятельств могут подняться на третье место в турнирной таблице. «Ростову» в этой встрече не поможет из-за перебора желтых карточек защитник Сергей Паршивлюк, однако должен вернуться в строй отбывший дисквалификацию Дмитрий Скопинцев.