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01:34 (мск), источник: Спорт-Экспресс

ЦСКА vs «Зенит»: самые молодые или дорогие

В воскресенье в Москве пройдет один из главных матчей премьер-лиги — ЦСКА примет «Зенит». Самая молодая команда РПЛ против самой дорогой.

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Источник: Спорт-Экспресс

Шестикратный чемпион России против четырехкратного. Победитель Кубка УЕФА-2005 против обладателя этого трофея-2008. Зрелище гарантированно! Конкурс прогнозистов РПЛ: ЦСКА или «Зенит»? Противостояние в цифрах.

1 победу в семи последних матчах одержал ЦСКА. Безвыигрышная серия составляет уже четыре игры. У «Зенита» ситуация заметно лучше. В последних восьми матчах одержано пять побед при одной ничьей.

3 футболиста ЦСКА, которые выходили в апреле этого года в последнем матче против «Зенита», смогут сыграть и в этот раз (Акинфеев, Щенников, Чалов). Остальные — нет. Трое (Игнашевич и братья Березуцкие) завершили карьеру, трое (Мариу Фернандес, Бистрович, Кучаев) травмированы, еще четверо (Головин, Натхо, Витинью, Муса) играют в других клубах.

4 последних матча между командами завершились вничью, три игры обошлись без голов.

7 «сухих» матчей на счету Андрея Лунева и Игоря Акинфеева в чемпионате России-2018/19. Они — самые непробиваемые вратари турнира.

7 матчей провел ЦСКА при судействе Владимира Москалева и во всех играх одержал победу. У «Зенита» статистика похуже. Пять побед, три ничьи и два поражения в чемпионатах России.

9 матчей провели команды Гончаренко против «Зенита» и ни разу не победили (+0=5−4). При этом подопечные Семака также никогда не обыгрывали ЦСКА (+0=2−2).

10 матчей ЦСКА не может обыграть «Зенит». В последний раз армейцы побеждали в марте 2014 года, когда исполняющим обязанности главного тренера питерцев был Сергей Семак.

10 голов забил за «Зенит» Артем Дзюба (пять — в чемпионате, пять — в Лиге Европы) в нынешнем сезоне. На счету Федора Чалова — девять мячей за ЦСКА (восемь в чемпионате, один — в Лиге чемпионов). Это два лучших российских бомбардира сезона.

23,8 года составляет средний возраст игроков ЦСКА, хотя бы раз появившихся на поле в нынешнем чемпионате России. Красно-синие — самая молодая команда турнира. «Зенит» старше — 27,94 года (11-е место в чемпионате).

152 350 000 евро составляет стоимость состава «Зенита» по версии transfermarkt.de. Клуб из Санкт-Петербурга — самый дорогой в премьер-лиге. ЦСКА занимает четвертое место (уступая еще «Локомотиву» и «Спартаку») с общим ценником 101 500 000 евро.

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