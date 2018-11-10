Гаджи Гаджиев: Журналисты пишут о «Локомотиве» откровенную чушь

Источник: РИА "Новости"

— Локо вступил в чемпионат уже на фоне постоянных разговоров о том, что в команде происходят странные и необъяснимые вещи. Не зная принципов и основ футбола, правил проведения тренировок, пишут откровенную чушь!

Журналисты, не понимающие, как спортсмен набирает и теряет форму, пишут о том, что Юрий Сёмин допускает ошибки в тренировочном процессе. Это же просто ужас! На каком основании делаются такие выводы? Без просмотра игр, без данных на каждого игрока, без понимания физических данных каждого футболиста. Так нельзя.

Мне очевидно то, что «Локо» движется не вниз по наклонной, не по прямой траектории, а вверх. Его игра улучшается, приходит результат, — цитирует Гаджиева RT на русском.

Напомним, московский «Локомотив» проиграл все 4 матча в Лиге чемпионов и лишился шансов на выход в плей-офф.