«Енисей» не может вылететь на матч с «Краснодаром» из-за тумана

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-2
Тамбов
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал
Оренбург
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Сибирь0
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
перерыв
Ротор0
Авангард К0
Футбол. Первый дивизион
15:00
Армавир
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки
Шинник
Футбол. Зарубежный
15:00
Львов
Олимпик Д
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид
Эйбар
Футбол. Зарубежный
15:30
Кардифф Сити
Брайтон & Хоув
Футбол. Первый дивизион
16:00
Сочи
Зенит-2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Крылья Советов
Ахмат
Футбол. Первый дивизион
17:00
Балтика
Томь
Футбол. Первый дивизион
17:00
Факел
Спартак-2
Футбол. Зарубежный
17:00
Торино
Парма
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Десна
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
18:00
Заря Лг
Карпаты
Футбол. Зарубежный
18:15
Хетафе
Валенсия
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск2
Тюмень1
Футбол. Зарубежный
19:00
Генгам
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Динамо
Футбол. Зарубежный
20:00
СПАЛ
Кальяри
Футбол. Зарубежный
20:30
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал К
Александрия
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
07:00
Луч1
Нижний Новгород0
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Жирона
Леганес
Все события
Фоторепортажи
11Посвящение «Лестера», победа «Реал Мадрида» и другие события выходных
16Кононов победил и попрощался с болельщиками
12:20 (мск), источник: Р-Спорт

«Енисей» не может вылететь на матч с «Краснодаром» из-за тумана

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболисты «Енисея» не могут вылететь на выездной матч 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром» из-за сильного тумана в столице Кубани, сообщается в официальном микроблоге красноярского клуба в Twitter.

Наверх

Встреча команд должна пройти в воскресенье в Краснодаре и начаться в 16:00 по московскому времени.

«Вылет на матч “Енисей” — “Краснодар” задерживается. В Краснодаре сильный туман», — говорится в сообщении.

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Вторая после Туктамышевой: еще одна российская фигуристка, которая любит похулиганить
Красавица-теннисистка подразнила читателей снимком из новой фотосессии
Туктамышева стала третьей на этапе Гран-при в Японии
Фернандес, Черышев и Головин не сыграют за сборную России
Русский вратарь остановил Овечкина. Идеальный матч Бобровского
Почему надо смотреть боксерский бой Усик — Белью
Фигуристы Загорски и Гурейро лидируют на этапе Гран-при в Японии
«Урал» принимает «Оренбург» в матче РФПЛ (трансляция)
Сейв Василевского признан лучшим в НХЛ на прошедшей неделе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь