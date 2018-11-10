«Енисей» не может вылететь на матч с «Краснодаром» из-за тумана
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболисты «Енисея» не могут вылететь на выездной матч 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром»
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболисты «Енисея» не могут вылететь на выездной матч 14-го тура чемпионата России с «Краснодаром»
Встреча команд должна пройти в воскресенье в Краснодаре и начаться в 16:00 по московскому времени.
«Вылет на матч “Енисей” — “Краснодар” задерживается. В Краснодаре сильный туман», — говорится в сообщении.