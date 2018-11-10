«Урал» — «Оренбург»: Стали известны стартовые составы
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Оренбурга» на матч 14-го тура чемпионата России.
Стали известны стартовые составы «Урала» и «Оренбурга» на матч 14-го тура чемпионата России.
«Урал»: Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумль,
Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Динга, Бавин, Евсеев, Чантурия, Араторе, Ильин, Артем Юсупов.
«Оренбург»: Довбня, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Бегич, Маляров, Кулишев, Сутормин, Мишкич, Чуканов.
Запасные: Фролов, Руденко, Шахов, Алвеш, Деспотович.
Матч «Урал» — «Оренбург» пройдет сегодня, 10 ноября, в Екатеринбурге и начнется в 14.00 по московскому времени.