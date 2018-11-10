Зобнин, Еременко, Комбаров и Самедов не полетели со «Спартаком» в Уфу
«Спартак» отправился на матч 14-го тура
«Спартак» отправился на матч 14-го тура
Вместе с командой в Уфу не полетели защитники Дмитрий Комбаров и Марко Петкович, полузащитники Джано Ананидзе, Роман Еременко, Роман Зобнин, Александр Самедов и Педро Роша.
В матче с «Глазго Рейнджерс» Зобнин получил микротравму мышц задней поверхности правого бедра.
Таким образом, в Уфу отправились:
вратари: Александр Максименко, Артем Ребров;.
защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Илья Кутепов, Николай Рассказов;.
полузащитники: Денис Глушаков, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артем Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни;.
форварды: Зе Луиш, Луис Адриано.
Напомним, матч «Уфа» — «Спартак» пройдет 11 ноября на стадионе «Нефтяник». Начало — 14:00 (мск).