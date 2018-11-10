«Крылья Советов» — «Ахмат». Стартовые составы
Тренерские штабы «Крыльев Советов» и «Ахмата» назвали стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ.
Тренерские штабы «Крыльев Советов» и «Ахмата» назвали стартовые составы на матч 14-го тура РПЛ.
Крылья Советов: Рыжиков, Чичерин, Зотов, Самарджич, Рохель, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Антон, Корниленко, Канунников.
Ахмат: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Ромеро, Иванов, Раванелли, Исмаэл, Думбия, Митришев.
Матч между командами состоится сегодня в 16:30 мск.