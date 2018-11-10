Дзюба может сыграть с ЦСКА

В четверг нападающий не выходил на поле во встрече 4-го тура Лиги Европы с «Бордо» (1:1). В тот же день официальный Твиттер сборной России упомянул Дзюбу в числе футболистов, получивших травмы в преддверии товарищеской игры с Германией (15 ноября, Лейпциг) и матча Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна). Однако зенитовец не фигурирует в опубликованном сегодня на сайте РФС сообщении, где говорится что спарринг с немцами пропустят защитник армейцев Мариу Фернандес и два хавбека — Денис Черышев из «Валенсии» и Александр Головин из «Монако».