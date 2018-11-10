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7«Зенит» спасся в гостевом матче с «Бордо
32ЦСКА в дыму, травма Фернандеса, «Рома» одной ногой в плей-офф
16:22 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дзюба может сыграть с ЦСКА

Как стало известно «СЭ», существует большая вероятность того, что 30-летний форвард «Зенита» Артем Дзюба примет участие в завтрашнем центральном матче 14-го тура РПЛ с ЦСКА.

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Источник: Спорт-Экспресс

В четверг нападающий не выходил на поле во встрече 4-го тура Лиги Европы с «Бордо» (1:1). В тот же день официальный Твиттер сборной России упомянул Дзюбу в числе футболистов, получивших травмы в преддверии товарищеской игры с Германией (15 ноября, Лейпциг) и матча Лиги наций со Швецией (20 ноября, Сольна). Однако зенитовец не фигурирует в опубликованном сегодня на сайте РФС сообщении, где говорится что спарринг с немцами пропустят защитник армейцев Мариу Фернандес и два хавбека — Денис Черышев из «Валенсии» и Александр Головин из «Монако».

По нашим данным, медицинских противопоказаний к игре Дзюбы с красно-синими нет, его появление в составе зависит от решения главного тренера питерцев Сергея Семака.

После 13 туров «Зенит» лидирует в премьер-лиге, набрав 31 очко. ЦСКА занимает пятое место с 20 очками. ​

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