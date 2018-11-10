Дубль Димитрова принес «Уралу» победу над «Оренбургом»

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика0
Томь0
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Факел0
Спартак-20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Торино0
Парма0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Крылья Советов0
Ахмат0
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Сочи0
Зенит-20
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кардифф Сити1
Брайтон & Хоув1
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Аугсбург
Футбол. Зарубежный
17:30
Вердер
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Майнц
Футбол. Зарубежный
17:30
Фортуна Д
Герта
Футбол. Зарубежный
17:30
Нюрнберг
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
18:00
Хаддерсфилд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
18:00
Лестер
Бернли
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
Футбол. Зарубежный
18:00
Саутгемптон
Уотфорд
Футбол. Зарубежный
18:00
Десна
Черноморец Од
Футбол. Зарубежный
18:00
Заря Лг
Карпаты
Футбол. Зарубежный
18:15
Хетафе
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:00
Генгам
Лион
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ростов
Динамо
Футбол. Первый дивизион
15:00
Армавир1
Чертаново3
Футбол. Первый дивизион
15:00
Химки1
Шинник0
Футбол. Зарубежный
15:00
Львов1
Олимпик Д1
Футбол. Зарубежный
15:00
Вальядолид0
Эйбар0
Футбол. Зарубежный
20:00
СПАЛ
Кальяри
Футбол. Первый дивизион
14:00
Краснодар-22
Тамбов0
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал2
Оренбург1
Футбол. Зарубежный
20:30
Кристал Пэлас
Тоттенхэм Хотспур
Футбол. Зарубежный
20:30
Арсенал К
Александрия
Футбол. Зарубежный
20:30
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
20:30
Атлетико
Атлетик
Футбол. Первый дивизион
13:00
Сибирь0
Мордовия0
Футбол. Первый дивизион
13:00
Ротор1
Авангард К0
Футбол. Зарубежный
22:00
Анже
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Ним
Ницца
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Тулуза
Амьен
Футбол. Зарубежный
22:30
Дженоа
Наполи
Футбол. Зарубежный
22:45
Жирона
Леганес
Футбол. Первый дивизион
09:00
СКА-Хабаровск2
Тюмень1
Футбол. Первый дивизион
07:00
Луч1
Нижний Новгород0
Все события
Фоторепортажи
7«Зенит» спасся в гостевом матче с «Бордо
32ЦСКА в дыму, травма Фернандеса, «Рома» одной ногой в плей-офф
16:36 (мск), источник: Р-Спорт

Дубль Димитрова принес «Уралу» победу над «Оренбургом»

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Оренбург» в матче 14-го тура чемпионата России.

Наверх

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1. У хозяев дубль оформил Николай Димитров (31-я, 86-я минута), у гостей отличился Силвие Бегич (89).

«Урал», с 19 очками занимающий 6-е место в турнирной таблице, в следующем туре на выезде встретится с московским «Локомотивом», а «Оренбург» (19 очков, 9-е место) примет «Уфу».

Урал 2:1
Первый тайм: 1:0
Оренбург
10.11.2018, 14:00 Зрители: 4213 основной раунд: 14-й тур СКБ-Банк Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Владимир Федотов
Голы
31′ Николай Димитров (О. Эль-Кабир, М. Меркулов) 17
86′ Николай Димитров (В. Ильин) 17
6 Силвие Бегич 89′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Сергей Брызгалов 4
Грегор Балажиц 6
Николай Димитров 17
Эрик Бикфалви 10
84′ Артем Фидлер (к) 57
82′ Отман Эль-Кабир 58
Марко Араторе 21
78′ Андрей Панюков 20
Юрий Бавин 14
74′ Петрюс Бумаль 13
90+1′ Владимир Ильин 11
56 Александр Довбня
12 Андрей Малых 62′
13 Сергей Терехов
3 Михаил Сиваков
6 Силвие Бегич
15 Дмитрий Андреев (к)
8 Даниэл Мишкич 45′
77 Никита Маляров
19 Алексей Сутормин
32 Артем Кулишев 56′
7 Джордже Деспотович
11 Андреа Чуканов 87′
16 Рикарду Алвеш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 2
5 Угловые 3
13 Фолы 17
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Урал
НовостиМатчиСоставСтатистика
Оренбург
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Вторая после Туктамышевой: еще одна российская фигуристка, которая любит похулиганить
Красавица-теннисистка подразнила читателей снимком из новой фотосессии
Туктамышева стала третьей на этапе Гран-при в Японии
Фернандес, Черышев и Головин не сыграют за сборную России
Форвард, который не нужен ЦСКА, зажег в сборной. Шведы повержены
«Бока Хуниорс» — «Ривер Плейт»: этого ждали 58 лет
СМИ: Дзюба может сыграть с ЦСКА
Зобнин, Еременко, Комбаров и Самедов не полетели в Уфу
Двойная зарплата и коррупция. Football Leaks против «Ман Сити»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь