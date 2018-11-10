Дубль Димитрова принес «Уралу» победу над «Оренбургом»
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Оренбург» в матче 14-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболисты екатеринбургского «Урала» обыграли «Оренбург» в матче 14-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1. У хозяев дубль оформил Николай Димитров (31-я, 86-я минута), у гостей отличился Силвие Бегич (89).
«Урал», с 19 очками занимающий 6-е место в турнирной таблице, в следующем туре на выезде встретится с московским «Локомотивом», а «Оренбург» (19 очков, 9-е место) примет «Уфу».
|Дмитрий Парфенов
|Владимир Федотов
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|5
|Голевые моменты
|1
|9
|Удары (всего)
|8
|2
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|3
|13
|Фолы
|17
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Антон Кобзев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)