Дубль Димитрова принес «Уралу» победу над «Оренбургом»

Встреча, прошедшая в Екатеринбурге, завершилась со счетом 2:1. У хозяев дубль оформил Николай Димитров (31-я, 86-я минута), у гостей отличился Силвие Бегич (89).

«Урал», с 19 очками занимающий 6-е место в турнирной таблице, в следующем туре на выезде встретится с московским «Локомотивом», а «Оренбург» (19 очков, 9-е место) примет «Уфу».