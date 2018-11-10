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16:50 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Урал» — «Оренбург»: Димитров снова потеснил «Спартак»

Дубль болгарского полузащитника позволил «шмелям» подняться на 6-е место в чемпионате страны.

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Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

В конце прошлого месяца «Урал» принял решение до конца года играть не на «Екатеринбург Арене», а на «СКБ Банк Арене». Перед встречей с «Оренбургом» «шмели» уже успели одержать победу на резервном стадионе — в 1/8 финала Кубка России они в дополнительное время переиграли «Нижний Новгород» — 2:0.

Игра премьер-лиги началась в размеренном темпе. Первые попытки открыть счет остались за гостями — Маляров отважился на удар из-за пределов штрафной. Годзюр без особых проблем поймал мяч. «Шмели» ответили пристрелочными выстрелами Эль-Кабира и Бикфалви.

Оживление на трибунах возникло после подключения к атаке Меркулова. После изящной перепасовки на фланге левый защитник ворвался в штрафную соперника и попытался пробить на технику — мяч разминулся с верхним углом ворот Довбни. Спустя несколько минут Сутормин отважился на удар — также неточно.

На исходе получаса «Урал» вынудил соперника прижаться к своей штрафной. Почти две минуты гости не могли добраться даже до центрального круга и это возымело плоды. Левый фланг, которым хозяева атаковали значительно чаще, вновь оказался в центре внимания. Эль-Кабир прошел по бровке и выполнил подачу в район площади ворот — никто не успел помешать Димитрову головой пробить в верхний угол в противоход вратарю.

До перерыва «Урал» мог удвоить преимущество, но Панюкову дважды не хватило точности.

После перерыва игра, которая и так не радовала болельщиков голевыми моментами, стала более пресной. Футболисты обеих команд окончательно отказались от попыток вскрывать оборону соперника и сосредоточились на ударах со средней дистанции. Им не хватало точности. «Оренбург» смог усилить атаку только за счет выхода на поле Деспотовича. Гости пытались сравнять счет, но не преуспели.

«Урал» воспользовался тем, что «Оренбург» раскрылся и провел разящую контратаку. Вышедший на замену Ильин выкатил мяч под удар Димитрову. Тот с близкого расстояния не промахнулся и оформил дубль. Спустя несколько минут Бегичу удалось сократить отставание, но на большее гостей не хватило.

Благодаря этой победе «Урал» поднялся на 6-е место в турнирной таблице и обошел, как минимум до воскресенья, «Спартак». В активе этих команд, как и у «Оренбурга» с «Рубином», по 19 очков. Екатеринбуржцы находятся выше за счет дополнительных показателей.

Цифры

2 «Урал» продлил победную серию на «СКБ Банк Арене» до двух матчей.

4 Николай Димитров забил четыре мяча в трех последних матчах за «Урал». Ранее он по разу поразил ворота «Спартака» (2:1) и «Нижнего Новгорода» (2:0 д.в.).

Урал 2:1
Первый тайм: 1:0
Оренбург
10.11.2018, 14:00 Зрители: 4213 основной раунд: 14-й тур СКБ-Банк Арена
Главные тренеры
Дмитрий Парфенов Владимир Федотов
Голы
31′ Николай Димитров (О. Эль-Кабир, М. Меркулов) 17
86′ Николай Димитров (В. Ильин) 17
6 Силвие Бегич 89′
Составы
Ярослав Годзюр 31
Денис Кулаков 15
Михаил Меркулов 27
Сергей Брызгалов 4
Грегор Балажиц 6
Николай Димитров 17
Эрик Бикфалви 10
84′ Артем Фидлер (к) 57
82′ Отман Эль-Кабир 58
Марко Араторе 21
78′ Андрей Панюков 20
Юрий Бавин 14
74′ Петрюс Бумаль 13
90+1′ Владимир Ильин 11
56 Александр Довбня
12 Андрей Малых 62′
13 Сергей Терехов
3 Михаил Сиваков
6 Силвие Бегич
15 Дмитрий Андреев (к)
8 Даниэл Мишкич 45′
77 Никита Маляров
19 Алексей Сутормин
32 Артем Кулишев 56′
7 Джордже Деспотович
11 Андреа Чуканов 87′
16 Рикарду Алвеш
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
5 Голевые моменты 1
9 Удары (всего) 8
2 Удары в створ 2
5 Угловые 3
13 Фолы 17
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Кобзев (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Чельцов (Москва, Россия)
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