«Урал» — «Оренбург»: Димитров снова потеснил «Спартак»

Источник: Спорт-Экспресс

Ключевые моменты

В конце прошлого месяца «Урал» принял решение до конца года играть не на «Екатеринбург Арене», а на «СКБ Банк Арене». Перед встречей с «Оренбургом» «шмели» уже успели одержать победу на резервном стадионе — в 1/8 финала Кубка России они в дополнительное время переиграли «Нижний Новгород» — 2:0.

Игра премьер-лиги началась в размеренном темпе. Первые попытки открыть счет остались за гостями — Маляров отважился на удар из-за пределов штрафной. Годзюр без особых проблем поймал мяч. «Шмели» ответили пристрелочными выстрелами Эль-Кабира и Бикфалви.

Оживление на трибунах возникло после подключения к атаке Меркулова. После изящной перепасовки на фланге левый защитник ворвался в штрафную соперника и попытался пробить на технику — мяч разминулся с верхним углом ворот Довбни. Спустя несколько минут Сутормин отважился на удар — также неточно.

На исходе получаса «Урал» вынудил соперника прижаться к своей штрафной. Почти две минуты гости не могли добраться даже до центрального круга и это возымело плоды. Левый фланг, которым хозяева атаковали значительно чаще, вновь оказался в центре внимания. Эль-Кабир прошел по бровке и выполнил подачу в район площади ворот — никто не успел помешать Димитрову головой пробить в верхний угол в противоход вратарю.

До перерыва «Урал» мог удвоить преимущество, но Панюкову дважды не хватило точности.

После перерыва игра, которая и так не радовала болельщиков голевыми моментами, стала более пресной. Футболисты обеих команд окончательно отказались от попыток вскрывать оборону соперника и сосредоточились на ударах со средней дистанции. Им не хватало точности. «Оренбург» смог усилить атаку только за счет выхода на поле Деспотовича. Гости пытались сравнять счет, но не преуспели.

«Урал» воспользовался тем, что «Оренбург» раскрылся и провел разящую контратаку. Вышедший на замену Ильин выкатил мяч под удар Димитрову. Тот с близкого расстояния не промахнулся и оформил дубль. Спустя несколько минут Бегичу удалось сократить отставание, но на большее гостей не хватило.

Благодаря этой победе «Урал» поднялся на 6-е место в турнирной таблице и обошел, как минимум до воскресенья, «Спартак». В активе этих команд, как и у «Оренбурга» с «Рубином», по 19 очков. Екатеринбуржцы находятся выше за счет дополнительных показателей.

Цифры

2 «Урал» продлил победную серию на «СКБ Банк Арене» до двух матчей.