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17:58 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Ростов» — «Динамо»: стали известны стартовые составы

«Ростов» и «Динамо» объявили составы на матч 14-го тура премьер-лиги.

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С первых минут встречу начнут полузащитник дончан Аяз Гулиев и вратарь бело-голубых Антон Шунин.

Состав «Ростова»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Хаджикадунич, Шомуродов, Сигурдарсон.

Запасные: Абаев, Логашов, Калачев, Щадин, Зуев, Салетрос, Кьяртанссон.

Состав «Динамо»: Шунин, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Жоаозинью, Черных, Теттех, Луценко, Марков.

Запасные: Лещук, Темников, Терехов, Грулев, Липовой, Кардозу, Панченко.

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