«Ростов» — «Динамо»: стали известны стартовые составы
«Ростов» и «Динамо» объявили составы на матч 14-го тура
«Ростов» и «Динамо» объявили составы на матч 14-го тура
С первых минут встречу начнут полузащитник дончан Аяз Гулиев и вратарь
Состав «Ростова»: Песьяков, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Юсупов, Гулиев, Скопинцев, Хаджикадунич, Шомуродов, Сигурдарсон.
Запасные: Абаев, Логашов, Калачев, Щадин, Зуев, Салетрос, Кьяртанссон.
Состав «Динамо»: Шунин, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Хольмен, Соснин, Жоаозинью, Черных, Теттех, Луценко, Марков.
Запасные: Лещук, Темников, Терехов, Грулев, Липовой, Кардозу, Панченко.