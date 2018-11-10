«Крылья Советов» уступили дома «Ахмату» в матче чемпионата России
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» на своем поле проиграли грозненскому «Ахмату» в матче 14-го тура чемпионата России.
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» на своем поле проиграли грозненскому «Ахмату» в матче 14-го тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в субботу в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Раванелли (64-я минута) и Олег Иванов (81), у хозяев мяч забил Максим Канунников (69).
В следующем туре
|Крылья Советов
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1:2
Первый тайм: 0:0
|Ахмат
|Миодраг Божович
|Рашид Рахимов
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|3
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|3
|9
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|6
|13
|Фолы
|12
|2
|Офсайды
|5
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)