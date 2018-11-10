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31«Спартак»: четвертое поражение подряд в РПЛ
16Просто очень хороший год ЦСКА. Кто сможет повторить?
20:42 (мск), источник: Р-Спорт

«Крылья Советов» уступили дома «Ахмату» в матче чемпионата России

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Футболисты самарских «Крыльев Советов» на своем поле проиграли грозненскому «Ахмату» в матче 14-го тура чемпионата России.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча, прошедшая в субботу в Самаре, завершилась со счетом 2:1 в пользу гостей. У победителей отличились Раванелли (64-я минута) и Олег Иванов (81), у хозяев мяч забил Максим Канунников (69).

В следующем туре премьер-лиги «Крылья Советов» 25 ноября сыграют на выезде с московским «Спартаком», а «Ахмат» 23 ноября примет в Грозном столичный ЦСКА.

Крылья Советов 1:2
Первый тайм: 0:0
Ахмат
10.11.2018, 16:30 Зрители: 8697 основной раунд: 14-й тур Самара Арена
Главные тренеры
Миодраг Божович Рашид Рахимов
Голы
69′ Максим Канунников (Г. Зотов, С. Корниленко) 99
14 Раванелли (Риз. Уциев, Силва Лима Исмаэл) 64′
19 Олег Иванов 81′
Составы
Сергей Рыжиков 1
76′ Никита Чичерин 44
Георгий Зотов 15
86′ Мирал Самарджич 5
Агустин Рохель 18
Максим Канунников 99
Евгений Башкиров 4
Паул Антон 28
78′ Денис Ткачук 31
Павел Яковлев 91
64′ Алан Чочиев 9
Рамиль Шейдаев 11
72′ Сергей Корниленко (к) 8
90+2′ Александр Соболев 7
16 Евгений Городов
40 Ризван Уциев (к)
13 Милад Мохаммади 59′
3 Заурбек Плиев 66′
4 Вилькер Анхель 11′
15 Андрей Семенов 9′
11 Силва Лима Исмаэл
8 Идрисса Думбья
19 Олег Иванов
14 Раванелли 90′
6 Михаил Гащенков
95 Магомед Митришев 84′
17 Аблай Мбенг
Статистика
3 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 3
9 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 3
6 Угловые 6
13 Фолы 12
2 Офсайды 5
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Дмитрий Сафьян (Москва, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
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