Семак: легенда ЦСКА, надежда «Зенита»

Источник: РИА "Новости"

Призыв в армию

Летом 1994-го Александру Тарханову, только что возглавившему ЦСКА, настойчиво советовал присмотреться к 18-летнему парню из столичного «Асмарала» спортивный директор красно-синих Владлен Светиков, «человек с большой хитрецой» по определению главного тренера армейцев. Сам Тарханов потенциального новичка в деле еще не видел, но к мнению Светикова прислушивался. Вот только была одна загвоздка — никак не удавалось договориться о цене на талантливого полузащитника с президентом «Асмарала», иракским бизнесменом Хуссамом Аль-Халиди.

Когда уже казалось, что ситуация зашла в тупик, хитреца Светикова проявилась в полной мере. Вместе с гендиректором ЦСКА Назаром Петросяном они придумали простой и гениальный выход: призвать молодого футболиста в армию (Петросян, кстати, в свое время таким же образом оказался в московском клубе, покинув родной ереванский «Арарат»). Сказано — сделано. Вручение повестки и оформление бумаг много времени не заняло — и уже в августе в армейское общежитие на Песчанке в комнату к Владиславу Радимову, Дмитрию Хохлову и Роману Орещуку подселили Сергея Семака.

Луганский самоучка

Воспитанник луганского футбола, Семак, по большому счету, был самоучкой. Тарханов вспоминал, что молодой игрок многого не умел и, возможно, обладал меньшим талантом, чем Радимов с Хохловым, но за счет кропотливой работы вытащил себя на определенный уровень.

Этим же усердием и трудолюбием за год до этого он расположил к себе легендарного Константина Бескова, который возглавлял «Асмарал» и в первое время не видел ему места в своей команде. «Что ты мне предлагаешь? Метр с кепкой», — говорил Бесков Алексею Цыганюку, клубному селекционеру, когда тот настаивал на приглашении Семака, расхваливая его работоспособность.

В итоге 16-летний футболист все же переехал в Москву, через дубль и карельский фарм-клуб добрался до главной команды «Асмарала», по иронии судьбы дебютировал в высшей лиге в матче против ЦСКА (0:1), через несколько месяцев, впервые появившись на поле в стартовом составе, забил свой первый гол в профессиональном футболе в ворота «Жемчужины» (3:5), а следующим летом примерил красно-синюю майку.

19-летний капитан Сергей Богданович

Читайте также ЦСКА vs «Зенит»: самые молодые или дорогие

В развеселой компании Радимова, Хохлова и Орещука Семак выделялся серьезностью и удивительной способностью избегать любых историй, в которые с определенной периодичностью влезали его друзья. За это они в шутку стали звать его по имени-отчеству: Сергей Богданович. Хохлов вспоминал, что, пока все играли в карты, Семак усаживался поудобнее с книжкой в руках.

При этом дружба их только крепла — как и авторитет в команде. Когда 19-летнего Семака назначили капитаном, никто не удивился, хотя в ЦСКА были люди и старше, и опытнее. Но именно они сделали выбор — как-то у Тарханова спросили, почему он решил доверить молодому игроку капитанскую повязку, и тот ответил, что это решение принимали игроки.

Раскол и «Торпедо»

Переломный момент для Семака и всего ЦСКА наступил в 1997 году. Руководство армейского клуба освободило прежнего тренера от занимаемой должности, пригласив на его место Павла Садырина, команда разделилась на два лагеря, и часть игроков, включая Хохлова, отправилась вслед за Тархановым в «Торпедо». У капитана в этот же момент подошел к концу срок службы, и, поскольку права на него принадлежали «Асмаралу», Семак должен был вернуться в клуб, который к тому времени уже безнадежно тонул в болоте третьей лиги.

Цыганюк в интервью sports.ru рассказывал, что Аль-Халиди готов был продать Семака армейцам, но требовал за игрока 500 тысяч долларов — красно-синие не хотели платить больше 300 тысяч. Селекционер сумел убедить обе стороны сойтись на сумме в 350 тысяч, а самого футболиста — не принимать предложение от «Торпедо», куда его звал Тарханов: «Семак был травмирован и лежал в военном госпитале Вишневского в Красногорске. Я поехал туда с начальником ЦСКА Коробочкой уговаривать Семака остаться в ЦСКА. Пришли к нему в палату — Семак меня увидел, обнял. В итоге я его убедил, что “Торпедо” — это несерьезно, и он подписал новый контракт с ЦСКА».

Так и получилось, что «служба» Семака в армейском клубе закончилась не в 1997 году, а лишь в 2005-м, и эти десять лет оставили на его погонах россыпь трофейных звездочек: чемпионство, Кубок и Суперкубок России, три комплекта серебряных и один — бронзовых медалей, но главное — безоговорочный титул клубной легенды и персональный заряд от болельщиков красно-синих «Эй, Семак, давай забей!».

Пророческие слова Спаллетти

Через пять с половиной лет, после парижской командировки в «ПСЖ», возвращения в «Москву» и двух чемпионских сезонов в «Рубине», Семак оказался в «Зените». Когда в августе 2010 года Лучано Спаллетти, который возглавлял тогда сине-бело-голубых, спросили о потенциальных новичках команды, итальянец лукаво ответил: «Может ли Сергей Семак переехать в Санкт-Петербург? Этот игрок нам нравится… В общем, выводы делайте сами». Два дня спустя о трансфере было объявлено официально.

Спаллетти вообще очень привечал зенитовского новичка. Через несколько лет, когда Петербург уже дважды подряд отпраздновал «золото» чемпионата — Семак, кстати, единственный игрок, побеждавший в премьер-лиге с тремя разными командами, — итальянец после победы над ЦСКА (3:1), в которой тот отметился дублем (еще одна ирония судьбы), отметил: «Семака даже моя мама знает! Его все знают. Первый игрок “Зенита”, фамилию которого выучила моя мама, был именно он… Семак — большой человек, великолепный и сильный футболист».

Еще через год, когда 37-летний футболист уже закончил игровую карьеру и пополнил тренерский штаб петербуржцев, — новая порция комплиментов: «Для меня Сергей Семак очень важен, как и все остальные помощники. В нашей команде все очень важны, каждый в своем качестве и своей роли. Он легендарный человек для российского футбола. Хочу, чтобы вы понимали. Семак не станет тренером “Зенита”, когда я уйду. Он станет главным тренером, когда я еще буду здесь, а я стану его помощником».

Проверка на прочность

Спаллетти говорил наполовину в шутку, наполовину всерьез, а потому оказался не совсем точен в прогнозах: Семак действительно возглавил «Зенит», но уже после ухода итальянца. В марте 2014-го он успел лишь мельком посмотреть в приоткрытую дверь, что из себя представляет кабинет главного тренера, когда на неделю стал исполняющим обязанности — до прихода Андре Виллаш-Боаша. Зато в мае 2018-го открыл его дверь нараспашку.

С именем Семака сейчас связывают главные надежды Петербурга на выход из череды неудач, которые преследуют клуб три последних сезона: две бронзы и прошлогоднее пятое место, которое особенно ударило по зенитовскому самолюбию, учитывая объем финансовых вложений. Большой уровень ожиданий — всегда проверка на прочность, которую Семаку предстоит пройти.