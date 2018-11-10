Семак: легенда ЦСКА, надежда «Зенита»
В воскресенье главный тренер
В воскресенье главный тренер
Летом 1994-го Александру Тарханову, только что возглавившему ЦСКА, настойчиво советовал присмотреться к 18-летнему парню из столичного «Асмарала» спортивный директор
Когда уже казалось, что ситуация зашла в тупик, хитреца Светикова проявилась в полной мере. Вместе с гендиректором ЦСКА Назаром Петросяном они придумали простой и гениальный выход: призвать молодого футболиста в армию (Петросян, кстати, в свое время таким же образом оказался в московском клубе, покинув родной ереванский «Арарат»). Сказано — сделано. Вручение повестки и оформление бумаг много времени не заняло — и уже в августе в армейское общежитие на Песчанке в комнату к Владиславу Радимову, Дмитрию Хохлову и Роману Орещуку подселили Сергея Семака.
Этим же усердием и трудолюбием за год до этого он расположил к себе легендарного Константина Бескова, который возглавлял «Асмарал» и в первое время не видел ему места в своей команде. «Что ты мне предлагаешь? Метр с кепкой», — говорил Бесков Алексею Цыганюку, клубному селекционеру, когда тот настаивал на приглашении Семака, расхваливая его работоспособность.
В итоге 16-летний футболист все же переехал в Москву, через дубль и карельский
В развеселой компании Радимова, Хохлова и Орещука Семак выделялся серьезностью и удивительной способностью избегать любых историй, в которые с определенной периодичностью влезали его друзья. За это они в шутку стали звать его по имени-отчеству: Сергей Богданович. Хохлов вспоминал, что, пока все играли в карты, Семак усаживался поудобнее с книжкой в руках.
При этом дружба их только крепла — как и авторитет в команде. Когда 19-летнего Семака назначили капитаном, никто не удивился, хотя в ЦСКА были люди и старше, и опытнее. Но именно они сделали выбор —
Переломный момент для Семака и всего ЦСКА наступил в 1997 году. Руководство армейского клуба освободило прежнего тренера от занимаемой должности, пригласив на его место Павла Садырина, команда разделилась на два лагеря, и часть игроков, включая Хохлова, отправилась вслед за Тархановым в «Торпедо». У капитана в этот же момент подошел к концу срок службы, и, поскольку права на него принадлежали «Асмаралу», Семак должен был вернуться в клуб, который к тому времени уже безнадежно тонул в болоте третьей лиги.
Цыганюк в интервью sports.ru рассказывал, что
Так и получилось, что «служба» Семака в армейском клубе закончилась не в 1997 году, а лишь в 2005-м, и эти десять лет оставили на его погонах россыпь трофейных звездочек: чемпионство, Кубок и Суперкубок России, три комплекта серебряных и один — бронзовых медалей, но главное — безоговорочный титул клубной легенды и персональный заряд от болельщиков
Через пять с половиной лет, после парижской командировки в «ПСЖ», возвращения в «Москву» и двух чемпионских сезонов в «Рубине», Семак оказался в «Зените». Когда в августе 2010 года Лучано Спаллетти, который возглавлял тогда
Спаллетти вообще очень привечал зенитовского новичка. Через несколько лет, когда Петербург уже дважды подряд отпраздновал «золото» чемпионата — Семак, кстати, единственный игрок, побеждавший в
Еще через год, когда 37-летний футболист уже закончил игровую карьеру и пополнил тренерский штаб петербуржцев, — новая порция комплиментов: «Для меня Сергей Семак очень важен, как и все остальные помощники. В нашей команде все очень важны, каждый в своем качестве и своей роли. Он легендарный человек для российского футбола. Хочу, чтобы вы понимали. Семак не станет тренером “Зенита”, когда я уйду. Он станет главным тренером, когда я еще буду здесь, а я стану его помощником».
Спаллетти говорил наполовину в шутку, наполовину всерьез, а потому оказался не совсем точен в прогнозах: Семак действительно возглавил «Зенит», но уже после ухода итальянца. В марте 2014-го он успел лишь мельком посмотреть в приоткрытую дверь, что из себя представляет кабинет главного тренера, когда на неделю стал исполняющим обязанности — до прихода Андре
С именем Семака сейчас связывают главные надежды Петербурга на выход из череды неудач, которые преследуют клуб три последних сезона: две бронзы и прошлогоднее пятое место, которое особенно ударило по зенитовскому самолюбию, учитывая объем финансовых вложений. Большой уровень ожиданий — всегда проверка на прочность, которую Семаку предстоит пройти.
Другие дороги к званию легенды не ведут.