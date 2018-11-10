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22:35 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ренессанс по-динамовски: четыре сухих матча подряд

«Ростов» и «Динамо» не забили друг другу в матче 14-го тура премьер-лиги.

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Источник: РИА "Новости"

Валерий Карпин должен быть особенно рад, что в «Спартаке» определились с именем главного тренера. Это же отвлекает. И почва под инсайдами и слухами необязательно нужна: футболисты и тренеры все равно эту информацию усваивают и дают волю посторонним мыслям. Мысли перерастают в предположения, предположения — в выводы (порой ложные), а все это занимает время. И лучше бы это время уходило на анализ ближайшего соперника.

Впрочем, на результатах «Ростова» новости вокруг Карпина и «Спартака» не повлияли. Кажется, даже наоборот: до отставки Массимо Карреры у «Ростова» было два поражения подряд, а после — желто-синие победили «Анжи», сыграли вничью с «Краснодаром» и выбили «Зенит» в Кубке. А сам Карпин на вопросы о красно-белых отвечал в фирменном язвительно-шутливом стиле.

У Карпина и так есть команда, которая все еще парит выше «Спартака» в таблице чемпионата. Правда, у него есть и проблемы. Второй тур подряд был дисквалифицирован основной крайний защитник — неделю назад Скопинцев, а сейчас Паршивлюк. И на этот раз Карпин принял соломоново решение. Пара нападающих Ионов-Сигурдарсон в этом сезоне нерушима, но реактивному Шомуродову тоже нужно игровое время. И Карпин решил отправить узбекского форварда на правую бровку.

Еще один сюрприз в составе «Ростова» — 20-летний швед Хаджикадунич, забивший «Зениту» в Кубке, дебютировал в субботу в премьер-лиге на месте центрального защитника.

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Дмитрий Хохлов по разным причинам не мог рассчитывать на Рыкова, Соу и Рауша. Но новую расстановку тренер из-за этого менять не стал — «Динамо» четвертый подряд начало матч в три центральных защитника и снова не проиграло.

Бело-голубые явно преобразились за последний месяц. До предыдущей паузы на матчи сборных «Динамо» регулярно пропускало, в том числе после грубых ошибок обороны (как индивидуальных, так и командных). Теперь же команда Хохлова перестала пропускать — ей не забили ни «Зенит», ни «Ахмат», ни ЦСКА.

Правда, в матчах с тремя этими командами «Динамо» в общей сложности допустило всего пять ударов в створ, но в этом тоже виден прогресс — защитники стали реже позволять соперникам бить из выгодных позиций. «Ростов» в первом тайме тоже не преуспел в этом. Вообще игра предсказуемо строилась через «стандарты», но скорость была слишком уж низкой. Для нашего чемпионата это характерно, даже флагманы действуют осторожно. Но борьбы в середине поля было неприлично много.

Второй тайм начался с прорыва Гулиева по правому флангу и мини-осады ворот Шунина. Правды, угловые «Ростову» приносили только иллюзию преимущества — на деле ничего опасного хозяева долгое время не создавали. Как и гости. Но Марков хотя бы однажды пробил в створ, пусть и неопасно — Песьякову нужно было просто сделать шаг в сторону, чтобы забрать мяч в руки.

А «Ростов» вплоть до заключительной фазы матча занимался исключительно поисками свободных зон в многослойной обороне москвичей и нашел момент на 76-й минуте — Скопинцев выстрелил с левого фланга, Шунин вытянулся во весь рост, а Гулиев был неточен на добивании. В целом, в этом предложении и умещается весь обзор матча. В последние 15 минут «Ростов» больше владел мячом и пытался создать хоть что-то, но «Динамо» снова выстояло. Четвертый матч подряд бело-голубые не проигрывают и не пропускают — достойный результат для команды Хохлова.

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Гоша Чернов

Ростов 0:0
Первый тайм: 0:0
Динамо
10.11.2018, 19:00 Зрители: 27437 основной раунд: 14-й тур Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Дмитрий Хохлов
Составы
Сергей Песьяков 30
Дмитрий Скопинцев 77
Мацей Вилюш 3
Деннис Хаджикадунич 5
25′ Сверрир Ингасон 15
Артур Юсупов 7
Аяз Гулиев 8
Александр Гацкан (к) 84
Бьорн Сигурдарсон 9
78′ Элдор Шомуродов 14
Видар Ерн Кьяртанссон 23
62′ Алексей Ионов 11
Арсений Логашов 25
1 Антон Шунин (к)
2 Григорий Морозов
22 Жоау Натаилтон Рамос Жоаузинью
3 Себастьян Хольмен 3′
24 Роман Евгеньев 85′
44 Тони Шуньич 62′
10 Федор Черных
23 Антон Соснин
5 Абдул Азиз Тетте
7 Евгений Марков 45+1′
48 Евгений Луценко
Статистика
1 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 1
12 Удары (всего) 7
3 Удары в створ 2
4 Угловые 3
9 Фолы 8
0 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Боковой судья Адлан Хатуев (Грозный, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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