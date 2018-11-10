Ренессанс по-динамовски: четыре сухих матча подряд
«Ростов» и «Динамо» не забили друг другу в матче 14-го тура
«Ростов» и «Динамо» не забили друг другу в матче 14-го тура
Валерий Карпин должен быть особенно рад, что в «Спартаке» определились с именем главного тренера. Это же отвлекает. И почва под инсайдами и слухами необязательно нужна: футболисты и тренеры все равно эту информацию усваивают и дают волю посторонним мыслям. Мысли перерастают в предположения, предположения — в выводы (порой ложные), а все это занимает время. И лучше бы это время уходило на анализ ближайшего соперника.
Впрочем, на результатах «Ростова» новости вокруг Карпина и «Спартака» не повлияли. Кажется, даже наоборот: до отставки Массимо Карреры у «Ростова» было два поражения подряд, а после —
У Карпина и так есть команда, которая все еще парит выше «Спартака» в таблице чемпионата. Правда, у него есть и проблемы. Второй тур подряд был дисквалифицирован основной крайний защитник — неделю назад Скопинцев, а сейчас Паршивлюк. И на этот раз Карпин принял соломоново решение. Пара нападающих
Еще один сюрприз в составе «Ростова» — 20-летний швед Хаджикадунич, забивший «Зениту» в Кубке, дебютировал в субботу в
Дмитрий Хохлов по разным причинам не мог рассчитывать на Рыкова, Соу и Рауша. Но новую расстановку тренер
Правда, в матчах с тремя этими командами «Динамо» в общей сложности допустило всего пять ударов в створ, но в этом тоже виден прогресс — защитники стали реже позволять соперникам бить из выгодных позиций. «Ростов» в первом тайме тоже не преуспел в этом. Вообще игра предсказуемо строилась через «стандарты», но скорость была слишком уж низкой. Для нашего чемпионата это характерно, даже флагманы действуют осторожно. Но борьбы в середине поля было неприлично много.
Второй тайм начался с прорыва Гулиева по правому флангу и
А «Ростов» вплоть до заключительной фазы матча занимался исключительно поисками свободных зон в многослойной обороне москвичей и нашел момент на 76-й минуте — Скопинцев выстрелил с левого фланга, Шунин вытянулся во весь рост, а Гулиев был неточен на добивании. В целом, в этом предложении и умещается весь обзор матча. В последние 15 минут «Ростов» больше владел мячом и пытался создать хоть
Гоша Чернов
|Валерий Карпин
|Дмитрий Хохлов
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|1
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|1
|12
|Удары (всего)
|7
|3
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|8
|0
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Виталий Мешков (Дмитров, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)
|Боковой судья
|Адлан Хатуев (Грозный, Россия)