Ренессанс по-динамовски: четыре сухих матча подряд

Источник: РИА "Новости"

Валерий Карпин должен быть особенно рад, что в «Спартаке» определились с именем главного тренера. Это же отвлекает. И почва под инсайдами и слухами необязательно нужна: футболисты и тренеры все равно эту информацию усваивают и дают волю посторонним мыслям. Мысли перерастают в предположения, предположения — в выводы (порой ложные), а все это занимает время. И лучше бы это время уходило на анализ ближайшего соперника.

Впрочем, на результатах «Ростова» новости вокруг Карпина и «Спартака» не повлияли. Кажется, даже наоборот: до отставки Массимо Карреры у «Ростова» было два поражения подряд, а после — желто-синие победили «Анжи», сыграли вничью с «Краснодаром» и выбили «Зенит» в Кубке. А сам Карпин на вопросы о красно-белых отвечал в фирменном язвительно-шутливом стиле.

У Карпина и так есть команда, которая все еще парит выше «Спартака» в таблице чемпионата. Правда, у него есть и проблемы. Второй тур подряд был дисквалифицирован основной крайний защитник — неделю назад Скопинцев, а сейчас Паршивлюк. И на этот раз Карпин принял соломоново решение. Пара нападающих Ионов-Сигурдарсон в этом сезоне нерушима, но реактивному Шомуродову тоже нужно игровое время. И Карпин решил отправить узбекского форварда на правую бровку.

Еще один сюрприз в составе «Ростова» — 20-летний швед Хаджикадунич, забивший «Зениту» в Кубке, дебютировал в субботу в премьер-лиге на месте центрального защитника.

Дмитрий Хохлов по разным причинам не мог рассчитывать на Рыкова, Соу и Рауша. Но новую расстановку тренер из-за этого менять не стал — «Динамо» четвертый подряд начало матч в три центральных защитника и снова не проиграло.

Бело-голубые явно преобразились за последний месяц. До предыдущей паузы на матчи сборных «Динамо» регулярно пропускало, в том числе после грубых ошибок обороны (как индивидуальных, так и командных). Теперь же команда Хохлова перестала пропускать — ей не забили ни «Зенит», ни «Ахмат», ни ЦСКА.

Правда, в матчах с тремя этими командами «Динамо» в общей сложности допустило всего пять ударов в створ, но в этом тоже виден прогресс — защитники стали реже позволять соперникам бить из выгодных позиций. «Ростов» в первом тайме тоже не преуспел в этом. Вообще игра предсказуемо строилась через «стандарты», но скорость была слишком уж низкой. Для нашего чемпионата это характерно, даже флагманы действуют осторожно. Но борьбы в середине поля было неприлично много.

Второй тайм начался с прорыва Гулиева по правому флангу и мини-осады ворот Шунина. Правды, угловые «Ростову» приносили только иллюзию преимущества — на деле ничего опасного хозяева долгое время не создавали. Как и гости. Но Марков хотя бы однажды пробил в створ, пусть и неопасно — Песьякову нужно было просто сделать шаг в сторону, чтобы забрать мяч в руки.

А «Ростов» вплоть до заключительной фазы матча занимался исключительно поисками свободных зон в многослойной обороне москвичей и нашел момент на 76-й минуте — Скопинцев выстрелил с левого фланга, Шунин вытянулся во весь рост, а Гулиев был неточен на добивании. В целом, в этом предложении и умещается весь обзор матча. В последние 15 минут «Ростов» больше владел мячом и пытался создать хоть что-то, но «Динамо» снова выстояло. Четвертый матч подряд бело-голубые не проигрывают и не пропускают — достойный результат для команды Хохлова.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/xYyk1ATkgnk?wmode=opaque" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.