Сумеет ли Гончаренко впервые обыграть «Зенит»?

Источник: РИА "Новости"

«Спартак» в Уфе постарается прервать трехматчевую безвыигрышную серию, «Локомотив» может одержать в Казани шестую победу подряд, «Краснодар» — забраться на второе место, а ЦСКА получит шанс притормозить «Зенит» и сократить от него отставание.

«Уфа» — «Спартак»

11 ноября. Уфа. Стадион «Нефтяник». 14.00 (Матч Премьер).

Потери: Йокич (травм.) — Жиго, Зобнин, Комбаров, Р. Еременко (все — травм.), Игнатов (юн.сборная), Самедов, Роша, Петкович, Ананидзе​.

Судья: К. Левников (Санкт-Петербург).

Источник: Спорт-Экспресс

Последние три матча «Уфы» (15-е место в чемпионате)

20.10. Чемпионат России. «Рубин», 0:0 (д)

27.10. Чемпионат России. «Урал», 1:1 (г)

05.11. Чемпионат России. «Крылья Советов», 1:2 (д).

Последние три матча «Спартака» (7-е место в чемпионате)

01.11. Кубок России. «Анжи», 1:0 (д)

04.11. Чемпионат России. «Урал», 1:2 (д)

08.11. Лига Европы. «Рейнджерс», 4:3 (д).

Интересный факт

Восемь раз «Уфа» играла со «Спартаком» в премьер-лиге и не дала сопернику добиться преимущества по набранным очкам (+3=2−3, мячи 11−12). Кроме уфимцев равный или положительный баланс с красно-белыми имеют ЦСКА (+21=14−20, мячи 72−75), «Зенит"(+18=13−18, мячи 81−74) и «Океан» (+0=2−0, мячи 2−2).

Прогноз эксперта

Юрий Белоус, бывший президент ФК «Москва»:

— 1:2. Как бы ни старались хозяева, «Спартак» значительно сильнее. Что и докажет. Хотя у «Уфы» будет новый тренер, это всегда встряска. Теперь буду болеть за эту команду и своего друга Дмитрия Кириченко, с которым столько пройдено вместе.

Новость

— На матч в Уфу отправились 17 футболистов «Спартака». «Несколько игроков остаются тренироваться на базе в Тарасовке, — сообщает официальный сайт клуба. — Это защитники — Дмитрий Комбаров и Марко Петкович; полузащитники — Джано Ананидзе, Роман Еременко и Александр Самедов; форвард Педро Роша.

У хавбека Романа Зобнина диагностирована микротравма мышц задней группы правого бедра. А Михаил Игнатов отправился 8 ноября в расположение юношеской сборной России.

«Краснодар» — «Енисей»

11 ноября. Краснодар. Стадион «Краснодар». 16.00 (Матч Премьер).

Потери: Крицюк, Окриашвили (оба — травм.), Страндберг (под вопросом), Стоцкий (дисквал.) Иванов, Костюков, Торбинский (все — травм.), Саркисов (под вопросом)

Судья: Еськов (Москва).

Источник: Спорт-Экспресс

Последние три матча «Краснодара» (3-е место в чемпионате)

01.11. Кубок России. «Крылья Советов», 2:1 (г)

04.11. Чемпионат России. «Ростов », 2:2 (д)

08.11. Лига Европы. «Стандард», 2:1 (д).

Последние три матча «Енисея» (16-е место в чемпионате)

28.10. Чемпионат России. «Локомотив», 0:3 (д)

31.10. Кубок России. «Локомотив», 1:4 (г)

05.11. Чемпионат России. «Анжи», 1:2 (г).

Интересный факт

Шесть очков набрал в текущем чемпионате «Енисей». Такой же результат после 13 туров имели в XXI веке только четыре команды — «Сокол"-2002, «Ротор"-2004, «Анжи"-2013/14 и «Торпедо"-2014/15. Хуже этот отрезок проводила лишь еще одна команда Дмитрия Аленичева — «Арсенал"-2014/15 (пять баллов).

Прогноз эксперта

Юрий Белоус, бывший президент ФК «Москва»:

— 3:0. «Краснодару» нужно рваться в Лигу чемпионов. Что и подтвердит в этой встрече. Игра у него есть.

Новость

— За пару дней до матча с «Краснодаром» красноярский клуб сообщил, что продолжит сотрудничество с Дмитрием Аленичевым.

«У нас продолжаются трудовые отношения с тренерским штабом Дмитрия Аленичева. Он не был на игре с махачкалинским “Анжи”, но, тем не менее, контракт с ним продолжается. Тренерский штаб Аленичева поедет вместе с командой на игру в Краснодар. Вопрос по расторжению контракта на сегодняшний день не стоит», — рассказал министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев.

«Рубин» — «Локомотив»

11 ноября. Казань. Стадион «Казань Арена». 16.30 (Матч Премьер).

Потери: Джанаев, Чико Флорес (оба — под вопросом), Сорокин (дисквал.) Коломейцев (травм.), Рыбус (под вопросом)

Судья: Безбородов (Санкт-Петербург).

Источник: Спорт-Экспресс

Последние три матча «Рубина» (8-е место в чемпионате)

25.10. Кубок России. «Динамо», 1:0 (д)

29.10. Чемпионат России. «Спартак», 1:1 (д)

05.11. Чемпионат России. «Оренбург», 0:1 (г).

Последние три матча «Локомотива» (2-е место в чемпионате)

28.10. Чемпионат России. «Енисей», 3:0 (г)

03.11. Чемпионат России. «Арсенал», 3:1 (д)

06.11. Лига чемпионов. «Порту», 1:4 (г).

Интересный факт

Три победы «Локомотив» увез из Казани, которую за последние 15 лет посещал 16 раз (+3=5−8, мячи 13−26). Последний успех пришел к железнодорожникам в октябре 2013 года, когда на гол Александра Рязанцева ответили Роман Павлюченко и Даме Ндой.

Пять побед подряд одержал «Локомотив» (мячи 11−2), выдав лучшую за восемь лет серию в чемпионате. Больше четырех матчей кряду железнодорожники выигрывали девять раз — рекорд (11) был установлен в сезоне-1995.

Прогноз эксперта

Юрий Белоус, бывший президент ФК «Москва»:

— 2:2. Несмотря на португальский провал, «Локомотив» набрал форму. Хватит ее на ничью в Казани.

ЦСКА — «Зенит»

11 ноября. Москва. Стадион «ВЭБ Арена». 19.00 (Матч Премьер).

Потери: Васин, Бистрович, Кучаев, Мариу Фернандес, Обляков, Эрнандес (все — травм.), Макаров, Дзагоев (оба — под вопросом) Жирков, Нобоа, Смольников (все — травм.), Паредес (дисквал.), Иванович, Дзюба (оба — под вопросом)

Судья: Москалев (Воронеж).

Источник: Спорт-Экспресс

Последние три матча ЦСКА (5-е место в чемпионате)

28.10. Чемпионат России. «Краснодар», 1:2 (д)

03.11. Чемпионат России. «Динамо», 0:0 (г)

07.11. Лига чемпионов. «Рома», 1:2 (д).

Последние три матча «Зенита» (1-е место в чемпионате)

29.10. Чемпионат России. «Крылья Советов», 1:0 (г)

04.11. Чемпионат России. «Ахмат», 1:0 (д)

08.11. Лига Европы. «Бордо», 1:1 (г).

Интересный факт

Девять встреч провели команды Виктора Гончаренко против «Зенита» и не смогли добиться ни одной победы (+0=5−4, мячи 3−13). Белорусский специалист соперничал с питерцами, тренируя БАТЭ (1:1 и 0:2), «Кубань» (1:4), «Урал» (1:4), «Уфу» (0:0 и 0:2) и ЦСКА (трижды по 0:0).

10 матчей составляет безвыигрышная серия ЦСКА в противостоянии с «Зенитом» во всех турнирах (+0=5−5, мячи 5−13). Последней на данный момент победы армейцы добились в марте 2014 года, когда голом отметился Георгий Миланов.

Ноль голов было забито в трех последних матчах ЦСКА и «Зенита». Сухая серия во встречах двух самых успешных российских клубов XXI века продолжается с августа 2016 года, когда точными ударами обменялись Роман Еременко и Юрий Жирков.

Прогноз эксперта