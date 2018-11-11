«Уфа» — «Спартак»: Ребров, Ещенко и Глушаков — в стартовом составе гостей
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Спартака» на матч 14-го тура Российской
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Спартака» на матч 14-го тура Российской
«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.
Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Засеев, Кротов, Алиев, Ванек, Салатич, Бизяк.
«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Луис Адриано.
Запасные: Максименко, Боккетти, Рассказов, Ташаев, Пантелеев, Полубояринов, Ломовицкий, Зе Луиш.
«Уфа» в настоящий момент имеет в активе 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» (19) находится на 9-м месте в таблице РПЛ.