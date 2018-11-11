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14:01 (мск), источник: Чемпионат.com

«Уфа» — «Спартак»: Ребров, Ещенко и Глушаков — в стартовом составе гостей

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Спартака» на матч 14-го тура Российской Премьер-Лиги, который состоится сегодня, 11 ноября, на стадионе «Нефтяник» в Уфе.

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Источник: РИА "Новости"

«Уфа»: Беленов, Аликин, Пуцко, Живоглядов, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Карп, Тилль, Сысуев, Игбун.

Запасные: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Засеев, Кротов, Алиев, Ванек, Салатич, Бизяк.

«Спартак»: Ребров, Ещенко, Кутепов, Джикия, Глушаков, Тимофеев, Попов, Мельгарехо, Фернандо, Ханни, Луис Адриано.

Запасные: Максименко, Боккетти, Рассказов, Ташаев, Пантелеев, Полубояринов, Ломовицкий, Зе Луиш.

«Уфа» в настоящий момент имеет в активе 11 очков и занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Московский «Спартак» (19) находится на 9-м месте в таблице РПЛ.

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