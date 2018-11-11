В ожидании Кононова. «Спартак» опять проиграл в РПЛ, теперь «Уфе»

Источник: РИА "Новости"

Первый матч Кириченко, последний — Рианчо

К стартовому свистку матча в Уфе «Спартак» подошел на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ. Тем не менее, психологическое состояние красно-белых после сумасшедшей домашней победы над «Рейнджерс» в Лиге Европы (4:3) значительно улучшилось. И. о. главного тренера Рауль Рианчо оставил в Тарасовке Романа Еременко, Александра Самедова, Дмитрия Комбарова, Марко Петковича, Джано Ананидзе и Педро Рошу, но из них только финн играл против шотландцев.

Из-за незначительной травмы остался в Москве и Роман Зобнин, что практически автоматически означало появление в стартовом составе капитана Дениса Глушакова. Возможно, испанец решил, что пока его отношения с болельщикам не наладились, лучше Глушакову больше играть в гостевых матчах. Впрочем, для самого Рианчо эта игра, вполне вероятно, стала последней на тренерском мостике красно-белых, поскольку уже в понедельник, как ожидается, у «Спартака» появится новый тренер. И все знают, кто это будет.

Если для Рианчо эта игра стала последней в должности и.о., то для Дмитрия Кириченко — первой. Он сменил в должности наставника уфимцев не справившегося с ответственностью Сергея Томарова. Справедливости ради, его вина в предпоследнем месте «Уфы» не так уж велика. Команду подкосила летняя квалификация в Лиге Европы. Уфимцам банально не хватило сил для параллельной игры в двух турнирах, а попав в штиль, выбраться оттуда было уже сложно. В прошлом туре они проиграли впервые за 6 туров (1:2 от «Крыльев Советов», но и выиграли за это время лишь раз — 2:1 у «Енисея»).

У «Спартака» есть желание, но не более

Против спартаковских 4−3−3 Кириченко выбрал 5−4−1 с Дмитрием Сысуевым на острие. Это позволило перекрыть активные фланги противника, где, как и против «Рейнджерс», с первых минут вышли Софьян Ханни (слева) и Ивелин Попов (справа). А через центр красно-белые в нынешнем сезоне атакуют нечасто и не лучшим образом.

Съев своих оппонентов, Дмитрий Живоглядов (справа) и Джемал Табидзе, заменивший слева травмированного Бояна Йокича, стали периодически наведываться к штрафной москвичей. И практически каждый раз получалось опасно. Живоглядов имел лучший момент хозяев в первом тайме, но пробил точно в Артема Реброва.

Спартаковцы значительно больше соперника владели мячом, но в первом тайме в штрафную вошли считанное число раз. Наилучший момент имел Ханни. Луис Адриано продемонстрировал недюжинное желание, добежал до уходящего за лицевую мяча и вернул его в центр штрафной, откуда алжирец запулил его в перекладину. Этот эпизод наглядно демонстрирует, что с атмосферой в команде все в порядке, раз даже не самый трудолюбивый бразилец бьется за все мячи.

Глушаков, получивший при наличии Фернандо и Артема Тимофеева больше свободы действий, в первом тайме воспользовался ею слабо и плохо. Мяч получал нечасто, совершал много брака в действиях, допустил несколько невынужденных потерь, в том числе на своей половине поля. Показательным вышел эпизод, когда он хотел развить контратаку от своей штрафной, но далеко отпустил мяч и его лишился. На 65-й минуте он покинул поле, уступив место 22-летнему Владиславу Пантелееву. Для него это дебют в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Семь градусов мороза, при которых прошла игра, гарантировали зрителям активное движение футболистов на поле. Все-таки замерзнуть никому не хотелось. Вот только слаженности действиям команд не хватало. После перерыва хозяева стали чаще ходить в атаку, рискуя нарваться на контрответ, но точности передач при быстром переходе из обороны красно-белым не хватало, и большинство выпадов закончились ничем.

Вообще после перерыва «Спартак» смотрелся очень слабо. Потерял мяч, позволил сопернику проводить позиционные атаки и откровенно проиграл борьбу на флангах. Особенно плох был вернувшийся в состав Андрей Ещенко, которого раз за разом за спиной оставлял Сильвестр Игбун, которого поддерживал Табидзе. До поры до времени красно-белым везло, но в конце концов грузину удался прострел на Сысуева, который аккуратно подрезал мяч в дальний угол. Ребров был бессилен.

Можно было ожидать, что после пропущенного мяча спартаковцы бросятся вперед, но ничего, кроме желания, они не продемонстрировали. Напротив, хозяева в контратаках могли забить один-два мяча, но в последний момент действовали расточительно и ограничились еще одним забитым мячом. Ещенко остался на чужой половине поля, а Фернандо не справился с вышедшим на замену Ловро Бизяком, и тот техничным ударом в дальний угол с линии штрафной переиграл Реброва. Второй ассист у Табидзе.