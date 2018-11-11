В ожидании Кононова. «Спартак» опять проиграл в РПЛ, теперь «Уфе»
Это пятое поражение москвичей в восьми последних турах.
Это пятое поражение москвичей в восьми последних турах.
К стартовому свистку матча в Уфе «Спартак» подошел на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ. Тем не менее, психологическое состояние
Если для Рианчо эта игра стала последней в должности и.о., то для Дмитрия Кириченко — первой. Он сменил в должности наставника уфимцев не справившегося с ответственностью Сергея Томарова. Справедливости ради, его вина в предпоследнем месте «Уфы» не так уж велика. Команду подкосила летняя квалификация в Лиге Европы. Уфимцам банально не хватило сил для параллельной игры в двух турнирах, а попав в штиль, выбраться оттуда было уже сложно. В прошлом туре они проиграли впервые за 6 туров (1:2 от «Крыльев Советов», но и выиграли за это время лишь раз — 2:1 у «Енисея»).
Против спартаковских 4−3−3 Кириченко выбрал 5−4−1 с Дмитрием Сысуевым на острие. Это позволило перекрыть активные фланги противника, где, как и против «Рейнджерс», с первых минут вышли Софьян Ханни (слева) и Ивелин Попов (справа). А через центр
Съев своих оппонентов, Дмитрий Живоглядов (справа) и Джемал Табидзе, заменивший слева травмированного Бояна Йокича, стали периодически наведываться к штрафной москвичей. И практически каждый раз получалось опасно. Живоглядов имел лучший момент хозяев в первом тайме, но пробил точно в Артема Реброва.
Спартаковцы значительно больше соперника владели мячом, но в первом тайме в штрафную вошли считанное число раз. Наилучший момент имел Ханни. Луис Адриано продемонстрировал недюжинное желание, добежал до уходящего за лицевую мяча и вернул его в центр штрафной, откуда алжирец запулил его в перекладину. Этот эпизод наглядно демонстрирует, что с атмосферой в команде все в порядке, раз даже не самый трудолюбивый бразилец бьется за все мячи.
Глушаков, получивший при наличии Фернандо и Артема Тимофеева больше свободы действий, в первом тайме воспользовался ею слабо и плохо. Мяч получал нечасто, совершал много брака в действиях, допустил несколько невынужденных потерь, в том числе на своей половине поля. Показательным вышел эпизод, когда он хотел развить контратаку от своей штрафной, но далеко отпустил мяч и его лишился. На 65-й минуте он покинул поле, уступив место 22-летнему Владиславу Пантелееву. Для него это дебют в нынешнем розыгрыше чемпионата России.
Семь градусов мороза, при которых прошла игра, гарантировали зрителям активное движение футболистов на поле.
Вообще после перерыва «Спартак» смотрелся очень слабо. Потерял мяч, позволил сопернику проводить позиционные атаки и откровенно проиграл борьбу на флангах. Особенно плох был вернувшийся в состав Андрей Ещенко, которого раз за разом за спиной оставлял Сильвестр Игбун, которого поддерживал Табидзе. До поры до времени
Можно было ожидать, что после пропущенного мяча спартаковцы бросятся вперед, но ничего, кроме желания, они не продемонстрировали. Напротив, хозяева в контратаках могли забить
Это пятое поражение «Спартака» в восьми последних турах и всего первое — гостевое. «Уфа» набрала три очка и выбралась из зоны вылета, опередив «Анжи», а
|Дмитрий Кириченко
|Рауль Рианчо
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|4
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|6
|Голевые моменты
|3
|10
|Удары (всего)
|4
|4
|Удары в створ
|2
|4
|Угловые
|2
|13
|Фолы
|8
|3
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Максим Гаврилин (Владимир, Россия)