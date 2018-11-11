Текущие события
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо
Кан
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево
Болонья
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи
Удинезе
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Сампдория
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Рубин0
Локомотив0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Краснодар0
Енисей0
Футбол. Зарубежный
17:15
Челси
Эвертон
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг
Байер
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо К
Мариуполь
Футбол. Зарубежный
18:15
Барселона
Бетис
Футбол. Зарубежный
19:00
Марсель
Дижон
Футбол. Зарубежный
19:00
Ренн
Нант
Футбол. Премьер-лига
19:00
ЦСКА
Зенит
Футбол. Зарубежный
19:30
Арсенал
Вулверхэмптон Уондерерс
Футбол. Зарубежный
19:30
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа2
Спартак0
Футбол. Зарубежный
20:00
Айнтрахт Ф
Шальке-04
Футбол. Зарубежный
20:00
Сассуоло
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:30
Ворскла
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Сельта
Реал
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Все события
Фоторепортажи
8«Спартак» и «Рейнджерс» забили семь мячей в Москве
13«Арсенал» и «Ливерпуль» сыграли вничью в Лондоне
16:18 (мск), источник: Советский спорт

В ожидании Кононова. «Спартак» опять проиграл в РПЛ, теперь «Уфе»

Это пятое поражение москвичей в восьми последних турах. Красно-белые уже во второй половине турнирной таблицы РПЛ.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Первый матч Кириченко, последний — Рианчо

К стартовому свистку матча в Уфе «Спартак» подошел на девятой позиции в турнирной таблице РПЛ. Тем не менее, психологическое состояние красно-белых после сумасшедшей домашней победы над «Рейнджерс» в Лиге Европы (4:3) значительно улучшилось. И. о. главного тренера Рауль Рианчо оставил в Тарасовке Романа Еременко, Александра Самедова, Дмитрия Комбарова, Марко Петковича, Джано Ананидзе и Педро Рошу, но из них только финн играл против шотландцев.

Из-за незначительной травмы остался в Москве и Роман Зобнин, что практически автоматически означало появление в стартовом составе капитана Дениса Глушакова. Возможно, испанец решил, что пока его отношения с болельщикам не наладились, лучше Глушакову больше играть в гостевых матчах. Впрочем, для самого Рианчо эта игра, вполне вероятно, стала последней на тренерском мостике красно-белых, поскольку уже в понедельник, как ожидается, у «Спартака» появится новый тренер. И все знают, кто это будет.

Если для Рианчо эта игра стала последней в должности и.о., то для Дмитрия Кириченко — первой. Он сменил в должности наставника уфимцев не справившегося с ответственностью Сергея Томарова. Справедливости ради, его вина в предпоследнем месте «Уфы» не так уж велика. Команду подкосила летняя квалификация в Лиге Европы. Уфимцам банально не хватило сил для параллельной игры в двух турнирах, а попав в штиль, выбраться оттуда было уже сложно. В прошлом туре они проиграли впервые за 6 туров (1:2 от «Крыльев Советов», но и выиграли за это время лишь раз — 2:1 у «Енисея»).

У «Спартака» есть желание, но не более

Против спартаковских 4−3−3 Кириченко выбрал 5−4−1 с Дмитрием Сысуевым на острие. Это позволило перекрыть активные фланги противника, где, как и против «Рейнджерс», с первых минут вышли Софьян Ханни (слева) и Ивелин Попов (справа). А через центр красно-белые в нынешнем сезоне атакуют нечасто и не лучшим образом.

Съев своих оппонентов, Дмитрий Живоглядов (справа) и Джемал Табидзе, заменивший слева травмированного Бояна Йокича, стали периодически наведываться к штрафной москвичей. И практически каждый раз получалось опасно. Живоглядов имел лучший момент хозяев в первом тайме, но пробил точно в Артема Реброва.

Спартаковцы значительно больше соперника владели мячом, но в первом тайме в штрафную вошли считанное число раз. Наилучший момент имел Ханни. Луис Адриано продемонстрировал недюжинное желание, добежал до уходящего за лицевую мяча и вернул его в центр штрафной, откуда алжирец запулил его в перекладину. Этот эпизод наглядно демонстрирует, что с атмосферой в команде все в порядке, раз даже не самый трудолюбивый бразилец бьется за все мячи.

Глушаков, получивший при наличии Фернандо и Артема Тимофеева больше свободы действий, в первом тайме воспользовался ею слабо и плохо. Мяч получал нечасто, совершал много брака в действиях, допустил несколько невынужденных потерь, в том числе на своей половине поля. Показательным вышел эпизод, когда он хотел развить контратаку от своей штрафной, но далеко отпустил мяч и его лишился. На 65-й минуте он покинул поле, уступив место 22-летнему Владиславу Пантелееву. Для него это дебют в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Семь градусов мороза, при которых прошла игра, гарантировали зрителям активное движение футболистов на поле. Все-таки замерзнуть никому не хотелось. Вот только слаженности действиям команд не хватало. После перерыва хозяева стали чаще ходить в атаку, рискуя нарваться на контрответ, но точности передач при быстром переходе из обороны красно-белым не хватало, и большинство выпадов закончились ничем.

Вообще после перерыва «Спартак» смотрелся очень слабо. Потерял мяч, позволил сопернику проводить позиционные атаки и откровенно проиграл борьбу на флангах. Особенно плох был вернувшийся в состав Андрей Ещенко, которого раз за разом за спиной оставлял Сильвестр Игбун, которого поддерживал Табидзе. До поры до времени красно-белым везло, но в конце концов грузину удался прострел на Сысуева, который аккуратно подрезал мяч в дальний угол. Ребров был бессилен.

Можно было ожидать, что после пропущенного мяча спартаковцы бросятся вперед, но ничего, кроме желания, они не продемонстрировали. Напротив, хозяева в контратаках могли забить один-два мяча, но в последний момент действовали расточительно и ограничились еще одним забитым мячом. Ещенко остался на чужой половине поля, а Фернандо не справился с вышедшим на замену Ловро Бизяком, и тот техничным ударом в дальний угол с линии штрафной переиграл Реброва. Второй ассист у Табидзе.

Это пятое поражение «Спартака» в восьми последних турах и всего первое — гостевое. «Уфа» набрала три очка и выбралась из зоны вылета, опередив «Анжи», а красно-белые не смогли подняться из нижней половины турнирной таблицы и замерли в ожидании Олега Кононова. Ниже падать уже некуда.

Уфа 2:0
Первый тайм: 0:0
Спартак
11.11.2018, 14:00 основной раунд: 14-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Дмитрий Кириченко Рауль Рианчо
Голы
75′ Дмитрий Сысуев (Д. Табидзе) 7
90+2′ Ловро Бизяк 11
Составы
Александр Беленов 31
Дмитрий Живоглядов 17
Джемал Табидзе 55
89′ Павел Аликин (к) 3
72′ Александр Пуцко 15
Йонуц Неделчару 27
Силвестр Игбун 44
Кэтэлин Карп 8
62′ Иван Пауревич 19
Ловро Бизяк 11
78′ 89′ Дмитрий Сысуев 7
Азер Алиев 77
56′ 90′ Оливье Тилль 29
Веролюб Салатич 6
32 Артем Ребров
38 Андрей Ещенко
25 Лоренсо Мельгарехо
29 Илья Кутепов 86′
40 Артем Тимофеев
71 Ивелин Попов 70′
11 Фернанду
94 Софьян Ханни
14 Георгий Джикия 82′
16 Сальваторе Боккетти
8 Денис Глушаков (к) 65′
83 Владислав Пантелеев
12 де Соуза Луиз Адриану 71′
9 Мендеш Андраде Зе Луиш
Статистика
4 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 3
10 Удары (всего) 4
4 Удары в створ 2
4 Угловые 2
13 Фолы 8
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Максим Гаврилин (Владимир, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак
НовостиМатчиСоставСтатистика
Уфа
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Сижу во втором ряду, радуюсь. И тут Хабиб прыгнгул!"
"Может, он остался добрым?" - что говорят о Кокорине в его родных Валуйках
Черчесов дал «тупой» ответ на «тупой» вопрос
Сумасшедший матч в Дортмунде! Вы многое пропустили
Усик нокаутировал Белью и сделал уверенный шаг к супертяжам
«Дерзкая и сексуальная»: проигрыш Туктамышевой восхитил мир
«Краснодар» принимает «Енисей» (трансляция)
Бучневич и Наместников помогли «Рейнджерс» обыграть «Коламбус»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь