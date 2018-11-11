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18:02 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» разгромил «Енисей» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 ноября. «Краснодар» обыграл красноярский «Енисей» со счетом 3:0 в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Краснодаре.

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Источник: РИА "Новости"

Мячи забили Юрий Газинский (60-я минута), Виктор Классон (70) и Шарль Каборе (85).

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«Енисеем» с тренерской скамейки руководил Дмитрий Аленичев, который по решению руководства клуба не готовил команду к матчу предыдущего тура с «Анжи» (1:2).

Встреча изначально должна была пройти на домашнем стадионе «Енисея», но стороны договорились о переносе матча в Краснодар в связи с холодной погодой в Красноярске. Игра второго круга пройдет на поле «Енисея».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Енисей» остался на последней строчке с 6 очками. В активе красноярской команды одна победа в текущем сезоне РПЛ, которая была одержана в августе над самарскими «Крыльями Советов» (1:0).

В следующем туре, матчи которого пройдут после перерыва на игры национальных сборных, «Краснодар» 25 ноября примет тульский «Арсенал», «Енисей» 24 ноября в гостях встретится с московским «Динамо».

Краснодар 3:0
Первый тайм: 0:0
Енисей
11.11.2018, 16:00 Зрители: 15167 основной раунд: 14-й тур Арена Краснодар
Главные тренеры
Мурад Мусаев Дмитрий Аленичев
Голы
60′ Юрий Газинский (В. Классон, Ш. Каборе) 8
70′ Виктор Классон (Арикленес да Силва Ари, М. Перейра) 16
85′ Шарль Каборе (Ю. Газинский) 77
Составы
Матвей Сафонов 39
Сергей Петров 98
Николай Марков 15
Александр Мартынович (к) 4
22′ Урош Спаич 5
Арикленес да Силва Ари 9
Шарль Каборе 77
Виктор Классон 16
86′ Юрий Газинский 8
Роман Шишкин 49
78′ Маурисио Перейра 33
Кристиан Куэва 20
78′ Вандерсон Масиэл 7
Магомед-Шапи Сулейманов 93
55 Давид Юрченко (к)
63 Али Гаджибеков
33 Петар Занев
2 Валерий Кичин
4 Шамиль Гасанов
26 Раде Дугалич
7 Александр Зотов
8 Фегор Огуде
11 Артур Саркисов 29′
5 Павел Комолов
48 Александр Кутьин 61′
91 Марко Обрадович
6 Дмитрий Торбинский 66′ 18′
10 Михаил Комков
Статистика
1 Желтые карточки 1
0 Красные карточки 0
6 Голевые моменты 2
11 Удары (всего) 3
8 Удары в створ 1
5 Угловые 2
12 Фолы 8
1 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Алексей Еськов (Москва, Россия)
Боковой судья Антон Аверьянов (Москва, Россия)
Боковой судья Дмитрий Мосякин (Москва, Россия)
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