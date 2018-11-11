«Краснодар» разгромил «Енисей» в матче 14-го тура чемпионата России по футболу

Источник: РИА "Новости"

Мячи забили Юрий Газинский (60-я минута), Виктор Классон (70) и Шарль Каборе (85).

«Енисеем» с тренерской скамейки руководил Дмитрий Аленичев, который по решению руководства клуба не готовил команду к матчу предыдущего тура с «Анжи» (1:2).

Встреча изначально должна была пройти на домашнем стадионе «Енисея», но стороны договорились о переносе матча в Краснодар в связи с холодной погодой в Красноярске. Игра второго круга пройдет на поле «Енисея».

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 26 очков. «Енисей» остался на последней строчке с 6 очками. В активе красноярской команды одна победа в текущем сезоне РПЛ, которая была одержана в августе над самарскими «Крыльями Советов» (1:0).