«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу
ТАСС, 11 ноября. Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской
ТАСС, 11 ноября. Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской
«Рубин» прервал пятиматчевую победную серию «Локомотива» в РПЛ. Железнодорожники занимают третье место в таблице чемпионата России с 25 очками. «Рубин» восьмой раз сыграл вничью (больше всех в турнире), команда набрала 20 очков и занимает шестое место.
Следующий тур РПЛ пройдет после паузы на матчи национальных сборных. «Рубин» 24 ноября в гостях сыграет с махачкалинским «Анжи», «Локомотив» 23 ноября примет екатеринбургский «Урал».
|Курбан Бердыев
|Юрий Семин
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|2
|Желтые карточки
|2
|0
|Красные карточки
|0
|3
|Голевые моменты
|0
|6
|Удары (всего)
|2
|5
|Удары в створ
|0
|3
|Угловые
|5
|16
|Фолы
|19
|3
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)