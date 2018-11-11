«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

«Рубин» прервал пятиматчевую победную серию «Локомотива» в РПЛ. Железнодорожники занимают третье место в таблице чемпионата России с 25 очками. «Рубин» восьмой раз сыграл вничью (больше всех в турнире), команда набрала 20 очков и занимает шестое место.