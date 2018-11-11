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18:29 (мск), источник: ТАСС

«Локомотив» и «Рубин» сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 11 ноября. Казанский «Рубин» сыграл вничью с московским «Локомотивом» в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Казани и завершилась со счетом 0:0.

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Источник: РИА "Новости"

«Рубин» прервал пятиматчевую победную серию «Локомотива» в РПЛ. Железнодорожники занимают третье место в таблице чемпионата России с 25 очками. «Рубин» восьмой раз сыграл вничью (больше всех в турнире), команда набрала 20 очков и занимает шестое место.

Следующий тур РПЛ пройдет после паузы на матчи национальных сборных. «Рубин» 24 ноября в гостях сыграет с махачкалинским «Анжи», «Локомотив» 23 ноября примет екатеринбургский «Урал».

Рубин 0:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив
11.11.2018, 16:30 Зрители: 7719 основной раунд: 14-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Юрий Семин
Составы
Иван Коновалов 23
Виталий Устинов 91
Федор Кудряшов 30
40′ Филип Уремович 5
Владимир Гранат 14
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Хорен Байрамян 19
Сердар Азмун 20
59′ Игорь Коновалов 15
Вячеслав Подберезкин 7
65′ 78′ Александр Бухаров 11
Дмитрий Полоз 10
77′ Руслан Камболов 88
Павел Могилевец 18
1 Маринату Гильерме
20 Владислав Игнатьев
31 Мачей Рыбус 30′
14 Ведран Чорлука (к)
33 Соломон Кверквелия
11 Антон Миранчук
59 Алексей Миранчук
6 Дмитрий Баринов
7 Гжегож Крыховяк 69′
8 Джефферсон Фарфан 83′
96 Рифат Жемалетдинов
9 Федор Смолов 59′
24 Эдер
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 0
6 Удары (всего) 2
5 Удары в створ 0
3 Угловые 5
16 Фолы 19
3 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Владислав Безбородов (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Владислав Назаров (Невинномысск, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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