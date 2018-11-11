«Рубин» остановил «Локомотив». Бесконечная скука, боль, нули и травмы в Казани
«Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью (0:0) в матче 14-го тура РПЛ. О паразитирующем футболе Бердыева.
«Рубин» и «Локомотив» сыграли вничью (0:0) в матче 14-го тура РПЛ. О паразитирующем футболе Бердыева.
Чем мог заинтересовать матч «Рубина» и «Локомотива»? Найти особенных интриг в этой встрече не удалось.
Да, в составе москвичей были те, кто
Еще интересно, что у «Локо» и «Рубина» по два поражения, но гигантская пропасть в турнирной таблице. А все потому что команда Курбана является самой миролюбивой в РПЛ с семью ничьими. «Валенсия» нашего розлива! Если вынести за скобки ужасную Лигу чемпионов, «Локомотив» в чемпионате победил пять раз подряд. Так действующий чемпион страны вдвойне считался фаворитом.
Стартовые составы слегка удивили. У хозяев на скамейке
У «Локо» в старт вернулись сразу два футболиста — Федор Смолов и Мацей Рыбус. Впервые в сезоне даже в заявке москвичей не оказалось Мануэла Фернандеша. Португалец пропускал выезд
Все было понятно еще до начала. «Локомотив» прибыл в автобусный парк города Казани. И чтобы хоть
Действия «Рубина» — это боль. Не только потому что Федору Кудряшову никогда не стать первоклассным крайним защитником, а Уремовичу — хотя бы на
Гол по игре, которую на деле едва можно было сдвинуть с мертвой точки, казался
Впервые «Рубин» провалился в обороне только на 56-й минуте, когда на скорости Алексей Миранчук героически, чуть ли не падая после подкатов соперника, протащил мяч к чужим воротам и отпасовал на брата. Но Антон запорол классную контратаку. 11-й номер справа мог в касание отпасовать на набегающего слева без опеки Смолова. Антон замешкался при обработке мяча. Через пару минут «Рубин» мог наказать, но защищаться казанцам куда легче, чем забивать.
После серии киксов мяч почти на углу вратарской отлетел одинокому Азмуну, но удар Сердара под дальнюю штангу космически потащил Гилерме. Два ярких момента в небольшом временном слоте — редкость. По сравнению с первым таймом игра никак не изменилась, стыки, падения и споры
С каждой секундой, приближающей коллективы к ничьей, «Локомотив» уезжал все дальше от серии из десяти матчах с забитыми мячами.
Короче говоря, «Рубин» остановил «Локомотив», паразитировав на его игре на протяжении всего матча. Команда Бердыева идеально разрушила чужие идеи и не показали своих.
Автор: Кринский Константин