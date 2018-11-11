«Рубин» остановил «Локомотив». Бесконечная скука, боль, нули и травмы в Казани

Источник: Советский спорт

«РУБИН» — НАША «ВАЛЕНСИЯ»

Чем мог заинтересовать матч «Рубина» и «Локомотива»? Найти особенных интриг в этой встрече не удалось.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 14, 11.11.2018, 16:30 Рубин 0 Локомотив 0

Да, в составе москвичей были те, кто когда-то играл в Казани (Соломон Кверквелия и Рифат Жемалетдинов) и наоборот (Руслан Камболов, Дмитрий Полоз и Вячеслав Подберезкин). Да, железнодорожники подходили к 14-му туру чемпионата России на втором месте.

Еще интересно, что у «Локо» и «Рубина» по два поражения, но гигантская пропасть в турнирной таблице. А все потому что команда Курбана является самой миролюбивой в РПЛ с семью ничьими. «Валенсия» нашего розлива! Если вынести за скобки ужасную Лигу чемпионов, «Локомотив» в чемпионате победил пять раз подряд. Так действующий чемпион страны вдвойне считался фаворитом.

Стартовые составы слегка удивили. У хозяев на скамейке почему-то оказались бодрые Подберезкин и Полоз. В остальном по классике. Два Коновалова, Иван и Игорь, Сердар Азмун и Александр Бухаров в нападении, сборники Федор Кудряшов и Владимир Гранат в обороне и другие.

У «Локо» в старт вернулись сразу два футболиста — Федор Смолов и Мацей Рыбус. Впервые в сезоне даже в заявке москвичей не оказалось Мануэла Фернандеша. Португалец пропускал выезд из-за простуды. В связи с этим впервые с первых минут вместе со Смоловым появились братья Миранчуки и Джефферсон Фарфан.

«ЛОКО» — ЭТО ПЯТОЧКИ, «РУБИН» — ЭТО БОЛЬ

Все было понятно еще до начала. «Локомотив» прибыл в автобусный парк города Казани. И чтобы хоть как-то позиционно разнообразить свои подходы, гости атаковали чуть ли не ввосьмером, исключая Гилерме и центральных защитников. Москвичи постоянно атаковали. Передачи между ног, игра пятками, пропуски мяча — все это прибавляло эффектности, но про эффективность говорить не приходилось. «Рубин» выедал почти каждую атаку соперника в момент удара. А где не получалось накрывать, помогало везение.

Действия «Рубина» — это боль. Не только потому что Федору Кудряшову никогда не стать первоклассным крайним защитником, а Уремовичу — хотя бы на чуть-чуть приблизиться к Серхио Рамосу. У хозяев отсутствовало промежуточное звено, не было человека, готового отдать предголевой пас или ассист. Много по такой игре зависело от индивидуальных качеств Байрамяна, Азмуна и Коновалова. У последнего, к слову, получалось хуже, чем в предыдущих матчах. Сдулся?

Гол по игре, которую на деле едва можно было сдвинуть с мертвой точки, казался чем-то невероятным вроде отмены увеличения налога на НДС с 1 января грядущего года.

«Локомотив» двигался больше, но вяз в бесконечной защите «Рубина», замерзшим болельщикам на пустой «Казань Арене» оставалось надеяться на стандарты. Благо, обе команды по этим показателям одни из лучших в лиге.

АЗМУН, НУ ЗАБЕЙ УЖЕ!

Впервые «Рубин» провалился в обороне только на 56-й минуте, когда на скорости Алексей Миранчук героически, чуть ли не падая после подкатов соперника, протащил мяч к чужим воротам и отпасовал на брата. Но Антон запорол классную контратаку. 11-й номер справа мог в касание отпасовать на набегающего слева без опеки Смолова. Антон замешкался при обработке мяча. Через пару минут «Рубин» мог наказать, но защищаться казанцам куда легче, чем забивать.

После серии киксов мяч почти на углу вратарской отлетел одинокому Азмуну, но удар Сердара под дальнюю штангу космически потащил Гилерме. Два ярких момента в небольшом временном слоте — редкость. По сравнению с первым таймом игра никак не изменилась, стыки, падения и споры по-прежнему главенствовали на поле. Юрий Семин даже заменил Смолова на Эдера, чтобы бороться за мяч было легче. Федор, уходя с поля, ругался то ли на себя, то ли на партнеров, то ли на тренера.

С каждой секундой, приближающей коллективы к ничьей, «Локомотив» уезжал все дальше от серии из десяти матчах с забитыми мячами.

Последний раз команда Семина не забивала в премьер-лиге 12 августа, когда на выезде проиграла «Оренбургу» (0:1). В концовке увлекшиеся атакой гости могли пару раз железобетонно пропустить, но Азмуну раз пять не хватало точности!

Короче говоря, «Рубин» остановил «Локомотив», паразитировав на его игре на протяжении всего матча. Команда Бердыева идеально разрушила чужие идеи и не показали своих. Кто-то на трибунах точно уснул.