Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Айнтрахт Ф0
Шальке-040
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сассуоло0
Лацио1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арсенал0
Вулверхэмптон Уондерерс1
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити1
Манчестер Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Марсель1
Дижон0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ренн1
Нант1
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
ЦСКА2
Зенит0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Барселона3
Бетис4
Футбол. Зарубежный
20:30
Ворскла
Шахтер Д
Футбол. Зарубежный
20:30
Райо Вальекано
Вильярреал
Футбол. Зарубежный
20:30
Севилья
Эспаньол
Футбол. Зарубежный
18:00
Динамо К4
Мариуполь0
Футбол. Зарубежный
22:30
Милан
Ювентус
Футбол. Зарубежный
22:45
Сельта
Реал
Футбол. Зарубежный
17:30
РБ Лейпциг3
Байер0
Футбол. Зарубежный
23:00
Монако
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
17:15
Челси0
Эвертон0
Футбол. Зарубежный
17:00
Бордо0
Кан0
Футбол. Зарубежный
17:00
Кьево2
Болонья2
Футбол. Зарубежный
17:00
Эмполи2
Удинезе1
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома4
Сампдория1
Футбол. Премьер-лига
16:30
Рубин0
Локомотив0
Футбол. Премьер-лига
16:00
Краснодар3
Енисей0
Футбол. Зарубежный
15:00
Ливерпуль2
Фулхэм0
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта4
Интер1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа2
Спартак0
Футбол. Зарубежный
14:00
Алавес2
Уэска1
Все события
Фоторепортажи
31«Спартак»: четвертое поражение подряд в РПЛ
16Кононов победил и попрощался с болельщиками
19:01 (мск), источник: Советский спорт

«Краснодар» поздравил тренера с юбилеем разгромной победой и тремя красивыми голами

10 ноября наставнику «Краснодара» Мураду Мусаеву исполнилось 35 лет. На следующий день команда преподнесла ему прекрасный подарок — три шикарных гола в ворота «Енисея». После этой победы краснодарцы вышли на второе место в турнирной таблице.

Наверх
Источник: Советский спорт

А О БОЛЕЛЬЩИКАХ ПОДУМАЛИ?

Этот матч должен был пройти в Красноярске. Однако 7 ноября на официальном сайте российской премьер-лиги появилось объявление об обмене кругами между «Краснодаром» и красноярским «Енисеем». Естественно, такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями в Красноярске.

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 14, 11.11.2018, 16:00
Краснодар
3Енисей0

Хоть названия городов схожие и многие нередко в них путаются, климат различается очень сильно. 11 ноября в Краснодаре ожидалось +12, а в Красноярске — минус 17, а ночью — до минус 21! Понятно желание футболистов играть в благоприятных условиях.

А теперь давайте подумаем о болельщиках. Да, «Краснодар» — не «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» или «Динамо», за которыми по всему миру носятся сотни и тысячи поклонников.

Но ведь могли краснодарские фанаты (пусть и единичные) купить авиабилеты (перелет через Москву обошелся, наверняка, не меньше чем в 25 тысяч рублей), а также заказать гостиницу. А им за четыре дня сообщают, что играть будут в Краснодаре! Что делать? Вопрос.

АЛЕНИЧЕВУ ПРОСТО ДАЛИ ОТДОХНУТЬ?

Читайте также
«Енисей» не может вылететь на матч с «Краснодаром» из-за тумана

«Краснодар» поменял главного тренера в конце прошлого сезона. Новый наставник команды Мурад Мусаев за несколько туров привык к новой должности, а летом провел предсезонную подготовку. Сейчас «Краснодар» радует игрой не только своих преданных болельщиков, но и всех, кто любит красоту футбола.

У «Енисея» пока все плохо. После 12-го тура клуб объявил: «Готовить основную команду к матчу 13-го тура российской премьер-лиги против “Анжи” будет тренерский штаб “молодежки” во главе с Александром Алексеевым». Это означало, что штаб Дмитрия Аленичева отправлен в отставку.

Не помогло. В Каспийске «Енисей» проиграл 1:2, и на сайте клуба появилось новое объявление: «Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев прокомментировал ситуацию о работе тренерского штаба основной команды футбольного клуба «Енисей»: «У нас продолжаются трудовые отношения с тренерским штабом Дмитрия Аленичева. Он не был на игре с махачкалинским «Анжи», но, тем не менее, контракт с ним продолжается. Тренерский штаб Аленичева поедет вместе с командой на игру в Краснодар. Вопрос по расторжению контракта на сегодняшний день не стоит. До большого перерыва в сезоне он будет работать с командой. Дмитрий Анатольевич встречался с Губернатором Красноярского края, с ним общался также и я, мы нашли понимание, пришли к компромиссу. Руководство края и мы, как учредители, недовольны выступлением команды на данном этапе, и нужно сделать все возможное, чтобы ситуацию в турнирной таблице изменить. По итогам первого круга будут проанализированы результаты выступления команды, и в межсезонье, во втором круге край вернется к вопросу о главном тренере». Вот так.

«ЕНИСЕЙ» ПРОДЕРЖАЛСЯ ЛИШЬ ОДИН ТАЙМ

Читайте также
Футболист «Краснодара» Вандерсон вошел в команду недели Лиги Европы

Весь первый тайм «Краснодар» провел в атаке. Словно и не было у краснодарцев в четверг тяжелейшей игры группового этапа Лиги Европы. Шесть атакующих игроков хозяев (Ари, Вандерсон, Классон, Газинский, Перейра и Каборе) беспрерывно пытались прорвать эшелонированную оборону «Енисея». «Краснодар» 79 процентов игрового времени владел инициативой и мячом. Таким преимуществом не всегда могут похвастать «Барселона» и «Бавария».

Но «Енисей» держался. «Краснодар» атаковал и злился от того, что не получается. Трижды мяч попадал в руку защитников, однако свисток арбитра Алексея Еськова молчал. В перерыве в подтрибунном помещении игроки хозяев окружили арбитра и попытались выяснить: почему же он не назначил 11-метровый. Еськов с улыбкой отвечал всем желающим.

Начало второго тайма ничем не отличалось от стартовых 45 минут. «Краснодар» добавил своему наступлению энергии и мысли. И забил.

Такие голы в поледние годы называют краснодарскими. Быстрая комбинация в одно касание с оставлениями и скидками мяча завершилась точным ударом Юрия Газинского — 1:0.

«Енисею» пришлось раскрываться. И гости создали ровно 1,5 опасных момента. Обрадович не успел к прострелу с фланга, а еще одну передачу прервал Мартынович.

А «Краснодар» вновь забил. Ари проявил блестящую координацию, принимая продольный пас уже в штрафной. Одним касанием он перевел мяч чуть направо, где эту передачу замкнул Виктор Классон — 2:0. Завершил же разгром сибиряков Шарль Каборе, шикарно пробивший из-за штрафной прямо в девятку.

СТАТИСТИКА

Краснодар (Краснодар) — Енисей (Краснояск) — 3:0 (0:0)

Голы: ГАЗИНСКИЙ, 60 — 1:0. КЛАССОН, 71 — 2:0. КАБОРЕ, 85 — 3:0.

Автор: Зетилов Игорь

Краснодар
НовостиМатчиСоставСтатистика
Енисей
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 "Сижу во втором ряду, радуюсь. И тут Хабиб прыгнгул!"
"Может, он остался добрым?" - что говорят о Кокорине в его родных Валуйках
В ожидании Кононова. «Спартак» опять проиграл, теперь «Уфе»
Черчесов дал «тупой» ответ на «тупой» вопрос
«Рубин» остановил «Локомотив». Скука, боль и травмы в Казани
«Дерзкая и сексуальная»: проигрыш Туктамышевой восхитил мир
ЦСКА принимает «Зенит» в матче РПЛ (трансляция)
«Манчестер Сити» играет с «Манчестер Юнайтед» в АПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь