«Краснодар» поздравил тренера с юбилеем разгромной победой и тремя красивыми голами

Источник: Советский спорт

А О БОЛЕЛЬЩИКАХ ПОДУМАЛИ?

Этот матч должен был пройти в Красноярске. Однако 7 ноября на официальном сайте российской премьер-лиги появилось объявление об обмене кругами между «Краснодаром» и красноярским «Енисеем». Естественно, такое решение было принято в связи с неблагоприятными погодными условиями в Красноярске.

Футбол Премьер-лига 2018/2019 Тур 14, 11.11.2018, 16:00 Краснодар 3 Енисей 0

Хоть названия городов схожие и многие нередко в них путаются, климат различается очень сильно. 11 ноября в Краснодаре ожидалось +12, а в Красноярске — минус 17, а ночью — до минус 21! Понятно желание футболистов играть в благоприятных условиях.

А теперь давайте подумаем о болельщиках. Да, «Краснодар» — не «Спартак», ЦСКА, «Локомотив» или «Динамо», за которыми по всему миру носятся сотни и тысячи поклонников.

Но ведь могли краснодарские фанаты (пусть и единичные) купить авиабилеты (перелет через Москву обошелся, наверняка, не меньше чем в 25 тысяч рублей), а также заказать гостиницу. А им за четыре дня сообщают, что играть будут в Краснодаре! Что делать? Вопрос.

АЛЕНИЧЕВУ ПРОСТО ДАЛИ ОТДОХНУТЬ?

«Краснодар» поменял главного тренера в конце прошлого сезона. Новый наставник команды Мурад Мусаев за несколько туров привык к новой должности, а летом провел предсезонную подготовку. Сейчас «Краснодар» радует игрой не только своих преданных болельщиков, но и всех, кто любит красоту футбола.

У «Енисея» пока все плохо. После 12-го тура клуб объявил: «Готовить основную команду к матчу 13-го тура российской премьер-лиги против “Анжи” будет тренерский штаб “молодежки” во главе с Александром Алексеевым». Это означало, что штаб Дмитрия Аленичева отправлен в отставку.

Не помогло. В Каспийске «Енисей» проиграл 1:2, и на сайте клуба появилось новое объявление: «Министр спорта Красноярского края Сергей Алексеев прокомментировал ситуацию о работе тренерского штаба основной команды футбольного клуба «Енисей»: «У нас продолжаются трудовые отношения с тренерским штабом Дмитрия Аленичева. Он не был на игре с махачкалинским «Анжи», но, тем не менее, контракт с ним продолжается. Тренерский штаб Аленичева поедет вместе с командой на игру в Краснодар. Вопрос по расторжению контракта на сегодняшний день не стоит. До большого перерыва в сезоне он будет работать с командой. Дмитрий Анатольевич встречался с Губернатором Красноярского края, с ним общался также и я, мы нашли понимание, пришли к компромиссу. Руководство края и мы, как учредители, недовольны выступлением команды на данном этапе, и нужно сделать все возможное, чтобы ситуацию в турнирной таблице изменить. По итогам первого круга будут проанализированы результаты выступления команды, и в межсезонье, во втором круге край вернется к вопросу о главном тренере». Вот так.

«ЕНИСЕЙ» ПРОДЕРЖАЛСЯ ЛИШЬ ОДИН ТАЙМ

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Весь первый тайм «Краснодар» провел в атаке. Словно и не было у краснодарцев в четверг тяжелейшей игры группового этапа Лиги Европы. Шесть атакующих игроков хозяев (Ари, Вандерсон, Классон, Газинский, Перейра и Каборе) беспрерывно пытались прорвать эшелонированную оборону «Енисея». «Краснодар» 79 процентов игрового времени владел инициативой и мячом. Таким преимуществом не всегда могут похвастать «Барселона» и «Бавария».

Но «Енисей» держался. «Краснодар» атаковал и злился от того, что не получается. Трижды мяч попадал в руку защитников, однако свисток арбитра Алексея Еськова молчал. В перерыве в подтрибунном помещении игроки хозяев окружили арбитра и попытались выяснить: почему же он не назначил 11-метровый. Еськов с улыбкой отвечал всем желающим.

Начало второго тайма ничем не отличалось от стартовых 45 минут. «Краснодар» добавил своему наступлению энергии и мысли. И забил.

Такие голы в поледние годы называют краснодарскими. Быстрая комбинация в одно касание с оставлениями и скидками мяча завершилась точным ударом Юрия Газинского — 1:0.

«Енисею» пришлось раскрываться. И гости создали ровно 1,5 опасных момента. Обрадович не успел к прострелу с фланга, а еще одну передачу прервал Мартынович.

А «Краснодар» вновь забил. Ари проявил блестящую координацию, принимая продольный пас уже в штрафной. Одним касанием он перевел мяч чуть направо, где эту передачу замкнул Виктор Классон — 2:0. Завершил же разгром сибиряков Шарль Каборе, шикарно пробивший из-за штрафной прямо в девятку.

СТАТИСТИКА

Краснодар (Краснодар) — Енисей (Краснояск) — 3:0 (0:0)

Голы: ГАЗИНСКИЙ, 60 — 1:0. КЛАССОН, 71 — 2:0. КАБОРЕ, 85 — 3:0.